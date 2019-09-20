湖北大學生宿舍房偷食火鍋仲打卡　辣着消防累全校1500宿舍被查

不少大學生會在宿舍房間偷偷打邊爐，稍一不慎隨時引致火警，惟明知危險仍有人照做。湖北宜昌有學生在宿舍房內吃火鍋，一時興起在微博打卡炫耀第三次打邊爐的事，沒料被消防局發現，局方在官方微博稱「應該沒有第四次了」，並即晚到該校檢查，全校1500多間宿舍無一倖免，有人被沒收電熱水壺和電火鍋，認真「累全校」。

內地一名學生在宿舍房吃火鍋，被消防發現並發帖回應。（微博圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發於本月17日，湖北宜昌一個學校有學生在宿舍房內吃火鍋，還發微博炫耀，打卡標出學校地點「三峽旅遊職業技術學院」，還上載火鍋和食材的照片，寫道「記錄一下第三次寢室火鍋」。半小時後，中國消防在官方微博發帖，上載了學生的帖文，回應道：「那就記錄一下吧，應該沒有第四次了。」

宜昌市消防回應內地傳媒指，當晚8時30分，他們接到湖北省消防救援總隊要求調查該校，故宜昌市消防救援支隊高新大隊兩名消防監督員趕住校舍，聯同學校的20多名教師、保安等，逐一檢查校內逾1500間學生宿舍，收繳了5個電熱水壺和2個電火鍋。

消防的監督到該校的宿舍檢查，收繳了電熱水壺和電火鍋。（微博圖片）

當晚10時許，校方公布學生宿舍被巡查的情況，其中一名「累全校」的學生，寫了一封檢討書給消防，並告誡同學注意消防安全，別在房間吃火鍋。網民笑言消防員變了「最嚴宿管員」，要兼職監測學生宿舍的防火問題，隨時「順着網線審判你」。

不過，部分網民沒特別批評累全校學生的行徑，反取笑他行事衰高調，有人反質疑校方何不加強防火設施，令在宿舍房吃火鍋沒消防隱患，「窮人吃不起外面的，自己做個也不可以嗎？」

（微博）