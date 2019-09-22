21歲仔考上大學獲父母贈車　 嫌車牌不合意　未考牌先製假牌被捕

成功考上大學，父母馬上送車！日前內地一名21歲學生哥就是霸氣幸福兒，他考上大學後，獲父母送贈一輛名貴Benz（平治）汽車，但他才剛學習駕駛，沒有正式駕駛，又嫌車牌不好，為了提早達到「自駕遊」願望，便偽造駕照、車牌、行駛證、年檢貼等，結果被黑龍江公安發現截獲，被行政拘留20天。

黑龍江公安截獲掛假車牌Benz，結果發現21歲大學生司機所持的車牌和相關證件都是偽造的。（網上圖片）

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涉事的21歲學生于某今年升讀大一，為了慰勞他考上大學，父母特別在四川買了一輛Benz給他，車牌為「川TJN185」。于某雖有駕駛之願，但仍是「學神」一名，但急着想駕新車上街，決定先做一個假駕駛執照。

除了證件問題，他還嫌原有的車牌「太拗口」，又偽造了自選的「黑ALY111」車牌，更細心地連行駛證、年檢貼、保險證都偽造了，以為百無一失便駕着Benz上街去。至9月18日下午，黑龍江省公安廳高速公路交通管理局接報發現一個假車牌，公安在哈大高速公路的收費站將駕着Benz的于截停，當時他表現得很淡定，逐一出示駕駛證件。

被捕的21歲大學生解釋，假車牌是用了自己外號英文字母，再加「三個棍」組成，認為比較神氣。(微博影片截圖)

不過，公安檢查後發現于的駕證、行駛證、車牌、年檢貼、保險證等統統都是偽造，更查得他只通過了駕駛考試的科目一，根本未取得駕駛執照。

于向公安解釋，因收到車子時覺得車牌「太拗口」，決定去做個假車牌，用了自己外號「老于」首個字母，再配搭「三個棍」（111），神氣道：「這車牌多有面子。」還說自己花了620元人民幣（約685港元）去辦假證件，做了一整套的車輛證件連同駕照。目前他因偽造6種證件，被罰款2.3萬人民幣（約2.5萬港元）及行政拘留20天。

（綜合）