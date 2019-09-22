為令陰莖變大竟注射凡士林！男子下體現噁心壞疽　須多次整形植皮

男士下體愈大就愈好？外國一名男子為了讓陰莖變大，竟然想到將凡士林注射到下體內，結果令下體受到感染，出現壞疽和壞死性筋膜炎，總共需要進行3次手術，留院1個月之後才可以回家。

男子對下體尺寸不滿，因而想方法將下體整形變大。（資料圖片）

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來自澳洲悉尼聖維新醫院（St Vincent’s Hospital）的醫生亞敏（Amer Amin）在醫學期刊《泌尿科案例報告》發布上述病例。內容提及，涉事男子45歲，來自南太平洋島嶼（South Pacific Islands），因為感到下體不適及痕癢長達5天而到急症室求醫，醫生檢查即發現其陰莖已經因為壞疽而「噁心地變形」，充滿膿液。

男子為了可以令下體變大，竟然想到將凡士林注射到陰莖內。（網上圖片）

男子因為情況緊急而被即時送進手術室，忍受了兩次手術之後，成功保住餘下部分的生殖器官。亞敏提到，病人求醫時看起來十分虛弱，而且有發燒，檢查後可見他的陰莖只要一摸就會感到疼痛，積聚了大量液體，而且出現數處可見的腐爛，確認他患上壞死性筋膜炎，該病會危害生命及快速侵蝕肌肉。

在緊急手術中，醫生移除了壞死的肌肉及抽乾積聚的液體及膿液，同時發現男子的陰莖幹內有大量的凡士林。男子之後被送到深切治療部，以待身體狀況恢復後進行其他手術；男子一共進行了3次手術以移除所有死皮及壞死組織，其中包括陰囊。他留醫10天之後，病情轉為穩定，整形醫生遂開始為他的陰莖及陰囊進行多次植皮手術。

男子留院約1個月後終於可以出院。（資料圖片）

亞敏最後表示，向陰莖幹注射物質如礦物油、凡士林及蠟等的方法常被用於為陰莖整形變大，不過有報告指做法會引致潛在疼痛、潰瘍及壞死性筋膜炎等病症。他又在報告中提到，病人曾表示其做法在他居住的地方十分常見。

（每日郵報）