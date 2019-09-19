台男曬老婆大露背玉照　三子之母火辣身材勁吸睛　網民起哄超羨慕

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前陣子有位龍潭阿姨引起大家熱烈關注，不過想必接下來這位網友一定完全不羨慕，近期有位家有三寶的爸爸就在Facebook提到要來抱怨自己的老婆，對方在削水果時身上火辣的服裝讓他看了完全都吃不下水果，不過原PO老婆似乎只是為了涼快才這樣穿，聽到老公的讚賞完全不以為意，還表示「這有什麼好辣的？」然而這張照片卻也讓上萬網友跟著暴動啦！

台人妻露出白滑美背煮早餐惹網民暴動。（Facebook@爆怨公社）

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該請大雄出場惹（即睇網民留言▼▼▼）

老婆身材太好啦～（即睇網民留言▼▼▼）

這畫面忍不住讓人想歪樓，來一點啊嘶～刺激的啊A__A（即睇網民留言▼▼▼）

天氣炎熱…其實在家穿這樣很正常啦XD（即睇網民留言▼▼▼）

雖然大家都鼓勵原PO再生一寶，不過他後來表示後面小的在搗亂所以索性放棄XD好了好了，看完記得去戶外活動一下自己剛剛差點受損的眼睛喔（喂）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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