台女自稱「兩個窮人的產物」　斥父母「沒錢不要生」　掀網民罵戰

家境貧寒的年輕人，在人生規劃上往往會比家境富裕的人更加困難，可能需要花時間去打工，比同儕少了許多生活體驗。一名清寒女大生就在網路上寫出自己的經歷，直說「有意識以來沒有一天不恨爸媽的」，引發網友兩面論戰。

一名清寒女大生就在網路上寫出自己的經歷，直說：「有意識以來沒有一天不恨爸媽的！」（ Dcard截圖）

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該名女大生在Dcard發文，開頭就直問：「殘窮的人幹嘛生小孩？」，內文寫道：「又殘又窮，又不戴套，生小孩才在那邊，里長幫忙、大家捐款～讓自己小孩當低收入戶很驕傲？」女網友怨父母沒錢生活還管香火，更怨嘆表示「我就是兩個窮人的產物，我有意識以來沒有一天不恨我爸媽的。」

女大生還說道，自己國小參加田徑隊，被體育老師笑鞋子是雜牌，中學申請午餐補助時被同學發現，被恥笑三年。沒想到升上高中後，老師竟在同學面前，直接將低收入戶名單念出來，讓她繼續被看不起三年。「沒錢不要生，生下來把痛苦分擔給小孩」女大生表示，因為家境不好，大學念不到一年直接放棄，自己還需要邊打工邊賺生活費，還要給父母錢，女大生最後更說：「真的非常混蛋，還好我咬著牙也不願再過這種生活。」貼文一出，引起網友兩面論戰。（即睇網民留言▼▼▼）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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