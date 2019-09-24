女兒商場學行路　怪獸家長罵「嘈住孩子睡覺」　台媽一句反擊獲讚

作為父母當然愛錫子女，但過分溺愛卻容易變成怪獸家長。日前一名台媽帶女兒到百貨公司逛街，其間剛學走路的女兒，在爸爸陪同下四周走走，詎料經過一名小嬰兒時，小嬰兒突然大哭，其家長一句說話，引來台媽秒爆怒，怒斥如果不想被騷擾可以帶孩子回家，而不是怪罪他人，慨嘆長輩的行為會影響孩子一輩子。

台媽指女兒剛學走路，當日在百貨公司閒逛時，卻被指吵醒小嬰兒。 （fb群組「爆怨公社」圖片）

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該台媽昨日在facebook群組「爆怨公社」發文，指前日帶女兒到百貨公司逛街，逛到服飾店時，剛學行的女兒四處走走，爸爸則在後面跟着她，其間經過一名小嬰兒時，小嬰兒突然大哭，其家長竟狠狠地瞪着台媽一家，埋怨小女孩「吵到我女兒睡覺了」，令台媽非常不滿，怒斥如果其女兒想睡覺可以帶回家睡，「而不是怪別人的小孩好嗎！」然後該家長便看着台媽，生氣地離開。

台媽表示女兒沒有犯錯，遇上這種怪獸家長，更加要反抗。 （fb群組「爆怨公社」截圖）

台媽表示當時老公有勸交，「叫我不要跟那種人吵不要計較」，但台媽堅持發聲，她指自己幼教畢業，認為身教相當重要，「長輩行為會影響孩子一輩子」，如果今次默不作聲，「我女兒長大在學校被欺負不就也要忍耐？」她指遇上這種怪獸家長，更加要反抗，對方捨不得小孩被吵聲，「我也捨不得我的孩子，況且今天做錯事的是別人，為什麼要白白被罵？」

不少網民見狀紛紛支持台媽，「真的要回擊，不然對方永遠不覺得自己有錯」，笑言對方應換個地方湊女，「圖書館會好一點」，又指對方的邏輯跟「嫌麥當勞太吵」的道理一樣令人費解。

（fb群組「爆怨公社」）