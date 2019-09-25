為救愛犬　美國狗主闖駱駝地盤險被坐扁　甩身方法竟然靠個口咬…

為拯救受困毛孩，主人可能連自己安危也可以不顧。美國一名女狗主早前帶失聰寵物狗外出玩耍，期間愛犬誤闖動物園駱駝區。為拯救毛孩，女子決定攀過圍欄，不料惹怒駱駝，被牠坐於身上動彈不得，情急之下女子突然想到自救方法，就是咬駱駝的睪丸，令牠馬上跳開。

美國一名女子為了拯救愛犬，不惜闖進動物園內的駱駝園區，幾乎被駱駝坐扁。（《the Advocate》影片截圖）

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事發上周三（18日），一對美國夫婦駕車經過路易斯安那州公路邊的Tiger Truck Stop休息站，決定下車伸展一下，順便讓失聰的愛犬「放風」玩樂一會。夫婦帶着愛犬參觀位於仔息站旁邊的小型動物園，其間丈夫與愛犬玩拋接零食的遊戲，玩得興起時不慎將零食掉進駱駝園區內。毛孩見到零食即時衝進圍欄，加上牠失聰，故夫婦叫也叫不住。

夫婦擔心愛犬安全，沒有多想便決定越過寫有「禁止進入」的警告牌，爬進圍欄打算自行救狗。不過他們闖進地盤的舉動卻引起了住在園區的駱駝Caspar不滿，當兩人蹲下嘗試抱走愛犬時，Caspar不斷想推走兩人，後來為了自衛，牠更一下坐在女狗主身上。

涉事駱駝園外有明顯的警告牌，示意不准擅自進入。（《the Advocate》影片截圖）

園方負責人對事件感到驚訝，直指不明白女子為何不向職員求助。（《the Advocate》影片截圖）

被重達600磅的駱駝Caspar壓住的女子即時動彈不得，只好想自救方法，她突然想到可以「出口術」，遂用口咬向Caspar的睪丸，令牠馬上嚇至跳開，「我咬牠的『蛋蛋』，咬了牠的睾丸令他離開我」，成功「甩身」的她事後被送往當地醫生檢驗。

涉事動物園負責人博西爾（Pamela Bossier）得悉事件後表示驚訝，直指：「這真是太瘋狂了，為什麼有人要這麼做呢？」他事後翻看閉路電視，指出無法得知女子是否真的咬過駱駝Caspar的睪丸，雖然Caspar的狀況沒異樣，但安全起見仍聯絡了獸醫協助檢查。

當地警方調查事件後，認為事件起因在於男子亂拋零食，指出「駱駝沒有攻擊那隻狗」，而且夫婦兩人沒有以適當的方法處理，「他們竟決定爬進圍欄，而不是他們向附近餐廳尋求幫助，那裏會有訓練有素的職員懂得控制駱駝。當爬進去那刻，兩人已入侵了牠的空間」，兩人最終被控告非法闖入私人地方以及沒有以狗帶牽好狗隻的罪名。

（綜合）