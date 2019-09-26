【金宵大廈】李施嬅劇中展現旗袍女性美　旗袍變短其實有原因！

集懷舊、懸疑、詭異於一身的《金宵大廈》，劇情一反TVB劇的套路，愈來愈離奇、愈來愈黐線，究竟這套會是神劇還是膠劇呢？

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《金宵大廈》講述保安員阿蕭與空姐Alex在金宵大廈中的奇遇，一小段一小段的記憶碎片漸現眼前，由阿蕭不時看見身穿旗袍的Alex，到Alex在航班上遇到稱她Coco姐的舞小姐們，他們上一世的故事慢慢被揭開。而李施嬅的旗袍裝，亦引起了小編對香港舊時旗袍的好奇。

「凡有禮儀，所關鄉約律例，率准仍舊，亦無絲毫，更改之誼」。（《金宵大廈》劇照）

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原來在香港開埠之初，英方發出公告向華人保證「凡有禮儀，所關鄉約律例，率准仍舊，亦無絲毫，更改之誼」，因此華人在習俗方面維持傳統模式，當中包括了服飾，當時女士的服飾以較為闊身的襖裙為主。

直到隨着辛亥革命爆發、西學東漸等等，婦女的地位上升。作為新時代新女性，她們亦多了接受教育和參與社會活動的機會，而服飾的剪裁也因此起了變化，變得較窄身及短身，方便女士活動。

流傳到香港後，款式有所更改。（公共領域圖片）

歌仔都有得唱：「夜上海，夜上海，你是個不夜城。華燈起，樂聲響，歌舞昇平」，當時的上海是中國最繁榮的都市，當地帶領時尚潮流的名媛、女星如周璇、阮玲玉、胡蝶等多以旗袍裝示人，使得當時女性對她們的裝扮趨之若鶩。各式各樣既能展現女性曲線美，亦不失東方特色的旗袍應運而生，現在的旗袍就是在那個時候誕生的。

同時期的香港婦女服飾雖然也趨向窄身，但款式較為樸素和保守，直到戰後。在1949年新中國成立後，共產黨進行一連串的政治運動，打壓傳統文化，就例如在文化大革命時，國家主席劉少奇夫人王光美因出訪印尼時身穿旗袍，被指是「奇裝異服招搖國際」。

在當時的情況下，大量的上海裁縫逃到香港落地生根，製作上海旗袍的工藝因而被帶到香港，豐富了香港的時裝發展，而香港人普遍稱旗袍為「長衫」，在五、六十年代長衫盛極一時，更是香港人的日常服飾呢！後來長衫不敵西方成衣潮流，演變成在重要場合才穿着的禮服。

作者簡介：煲劇學歷史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【從上海旗袍到香港長衫】」​】

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