【煲劇學歷史】劉邦處死功臣蕭何韓信　丹書鐵券空有其名？

《基本法》列明特首可以特赦罪犯，在古代世界中可真有「免死金牌」？

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日前《包青天再起風雲》講到謝雪心飾演的神醫談懷谷因施行安樂死而遭押到開封府受審，更因殺人一罪按《宋刑統》判處死刑。然而，愛郎八王爺欲以皇上御賜的「丹書鐵券」相救，但「丹書鐵券」只可救家人，而兩人並非夫妻關係，因此失效。

小編看到這裏就覺得這名詞熟悉，想着想着就記起《知否知否應是綠肥紅瘦》中，顧家三郎身陷囹圄，其時只有深得皇上器重的二郎顧廷燁可以救他。大哥顧廷煜叫二郎到祠堂「講數」，將寧遠侯府的「丹書鐵券」拿出給他看，提醒他一身功名與顧家是有密不可分的關係，希望他以顧家人性命為重。

「丹書鐵券」後面寫着「開國輔運」，看得出得此物者定必是開國功臣，正是劇中顧家寧遠侯得以世襲爵位的緣由。不過，這「丹書鐵券」是宋朝獨有產物嗎？實際上又有什麽作用呢？

其實「丹書鐵券」的歷史可追溯至漢朝。《漢書．高帝紀下》記載到漢高祖劉邦在天下初定後，與順民約法三章、通制禮儀、律令、軍法外，亦頒發「丹書鐵契」予功臣﹕「天下既定，命蕭何次律令，韓信申軍法，張蒼定章程，叔孫通制禮儀，陸賈造新語。又與功臣剖符作誓，丹書鐵契，金匱石室，藏之宗廟。」

契書上寫道：「使河如帶，泰山若厲。國以永寧，爰及苗裔」，可以說「丹書鐵契」本身的用處並非一個免死金牌，而是一份誓約，是表達劉邦對功臣以及其家族後裔的護蔭。可是大家也知道，蕭何和韓信這些漢朝開國功臣落得兔死狗烹的下場，這「丹書鐵契」算是失效了。

到唐朝，高祖李淵也如劉邦，在開國初期向功臣頒發「丹書鐵券」，連兒子秦王李世民也有份。唐玄宗時期的安祿山也獲「丹書鐵券」，可是大家也知道安祿山的「安史之亂」為日後唐朝覆亡埋下伏線。現存的文物中，唐昭宗給予錢鏐（小編第一眼看到以爲中大新亞精神第一號人物錢穆先生）的「錢鏐鐵券」為現存少有的「丹書鐵券」。錢鏐是唐末鎮海節度使，因平亂有功而獲「丹書鐵券」，但最後錢鏐於浙江一帶坐大，更創立五代十國之一的吳越國。

《知否知否應是綠肥紅瘦》中的「丹書鐵券」與文物「錢鏐鐵券」十分相似，相信劇組是參照此物製作道具。簡單而言，唐宋時期的「丹書鐵券」形狀是一塊彎彎的大瓦片，由熔鐵製成，上面寫滿十多行文字，文字由鏤金製成。文字内容大概是敍述功臣所立之功的前因後果，以及皇帝對功臣的讚賞及承諾。

《知否知否應是綠肥紅瘦》中的「丹書鐵券」與文物「錢鏐鐵券」十分相似，相信劇組是參照此物製作道具。（《知否知否應是綠肥紅瘦》劇照）

明朝時期，朱元璋也與劉邦和李淵一樣，於洪武三年廣賜「丹書鐵券」予開國功臣。徐達、李善長這些當然也有，而「丹書鐵券」更會寫明可以獲得免死次數，如《明史》記載李善長「予鐵券，免二死，子免一死。」，即李善長可獲免死機會兩次，其子則可免一次。可是，後來李善長卻因捲入胡惟庸案而不得善終，一家妻女弟侄等七十多人也連帶慘被抄家。

獲得「丹書鐵券」是一份至高無上的榮譽。然而，由漢、唐到明朝的歷史也可以看到，獲得「丹書鐵券」的不一定會忠於朝廷，更不代表皇帝一定遵行承諾免你一死。一切不過是一個形式罷了。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【丹書鐵券】」​】

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