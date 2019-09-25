冷血夫婦鬧交　惡母棍打女兒出氣　狠父拍片：有本事便打死她

正所謂「虎毒不吃兒」，不過江西一名母親與丈夫吵架後，竟拿3名子女出氣，用木棍狂毆他們，更令人氣憤的是在旁拍片的父親不但沒有阻止，更稱「你有本事就打死她！」影片在網上流傳，涉事父母被網民狂轟冷血。

片中可見，一名身穿白衣的女子一手捉着女兒毒打至少30次。（網上圖片）

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片中可見，一名身穿白衣的女子本來坐在床上，突然發難，一手拿起木棍，一手捉着女兒毒打至少30次，女兒大哭不斷閃避，卻被繼續毒打，女子更對丈夫怒吼「你錄啊！」

女子對丈夫怒吼「你錄啊！」該父親則回應「有本事便打死〈女兒〉」。（網上圖片）

該父親則回應「有本事便打死〈女兒〉」。打完一個女兒，女子又抓另一個女兒來打，整個過程中女兒們不斷哭鬧，惟父親未有出手阻止，反而拍片，又稱「我就錄」。

事件曝光後，大批網民批評該對父母冷血，「就喜歡拿孩子出氣，有本事你們互毆」、「不配作母親」、「狗男女為什麼要生孩子」，亦有人指孩子長大後會報復，「別著急過幾年就會被孩子反殺的，內部矛盾內部消化」、「在這環境下長大的孩子，心理扭曲」。