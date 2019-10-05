【家居木工DIY#2】鋸木鑿洞要準確　裝修佬教「劃線」點先啱位

文：裝修佬 「劃線」對木工來說都相當重要，如果大家要DIY木傢俬的話，亦有需要劃線，那裁切或鑿洞時呎寸才會準確。

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劃線的工具包括鉛筆、需裁切的木材以及角尺。而角尺其實亦分成兩大類，分別是不能活動的角尺或新式的活動角尺。而不能活動的角尺仍然有存在價值的原因就是它相對比較準確，所以當「過墨」（鋸鎅前的工序：劃線圍著整件木材）時，就要靠這種準繩度高的角尺。

而鋸鎅前的劃線亦有相對技巧，就是「過墨」。固名思義就是將劃出的墨線過底，但緊記要按實角尺以確保拍木材邊緣，才能確保成功過墨；如無過墨時沒有按實角尺，致有一兩毫米的誤差，墨線就會斷。

如果要鋸短木材，就需要過墨，將線劃至底部。（裝修佬短片截圖）

劃線時先確定需裁切多少毫米，就把活動角尺調校至合適的長度，放在木材旁邊劃下去。

劃好一邊後就要「過墨」，只需壓著剛才的點，再於木材上另一邊再劃多一條相同距離的線，當如果它是「啱曲」，最後應該可以連回一整個圈。

如果是想鑿洞，則在另一邊劃下去，然後就可利用普通的角尺於木材另外兩邊劃線，即可得到需要鑿洞的範圍。

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如果沒有角尺，如何可以劃出直線？手便是我們的工具，而這招就稱為「線筆」，即利用手指按實木板，把線拉到尾便會是一條直線。提示是，愈快愈定，線筆技巧而成的墨線就愈直。

劃好線，無論是裁切或鑿洞的呎吋都會相當準確了。

作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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