台便利店包裹堆到上天花板！超壯觀嚇窒網民　員工：雙11仲勁

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自從便利商店開始店到店的寄貨服務後，店員的日子就越來越難過了！有位網友就在Facebook「報廢公社」貼出一段自己扮成記者的影片，影片中見到一家位於桃園市大園區的全家便利商店，店內推滿了上千包EC店到店的貨物，甚至都堆到天花板了！看到這壯觀的景象，讓原PO忍不住替店員請願：「請幫員工加薪三倍吧！」

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全家集貨站？（即睇網民留言▼▼▼）

超商員工真的想哭哭（即睇網民留言▼▼▼）

忍不住歪樓…這聲音我可以！

原PO為了生動呈現店員的苦痛，一邊錄影片一邊用類似新聞主播的聲調敘述現場狀況！

不少人都稱讚原PO的聲音超級好聽啊～不說還以為是專業的廣播DJ呢（即睇網民留言▼▼▼）

看到這麼誇張的貨物，有網友也解釋，因為大園區屬於機場周邊地區，因此很多電商、物流、報關等等，所以不只這家全家，大園附近的超商員工收的貨都比一般分店多，店員技能滿點早已不是新聞，看在這麼辛苦的份上，老闆就發發慈悲幫員工加薪吧～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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