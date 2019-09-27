90後山東女養蠍子致富　由零自學成女蠍王　曾與蠍同眠研究死因

很多人都蠍子都十分恐懼，不過一位90後內地女生卻與蠍子朝夕相對，甚至從蠍子身上每年收取多達400萬人民幣（約120萬港元）的銷售額。她花約10年時間從原本只有數百呎的養蠍房擴展至幾萬呎，除了一般線下生意亦有線上銷售，甚至會做直播。年紀輕輕已經成為一名成功商人，但其實她決定投身養蠍的時候，剛巧遇上家庭問題，只能放棄繼續升學的打算。

方程是一名90後山東女子，花超過11年成為了「女蠍王」。（網上短片截圖）

+ 6 + 5 + 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

山東女子方程是網店「蠍之源」的店主，她由2008年起養蠍至今已經有11年之久。當時她高中畢業，本來打算出國升學，可是遇上家中有經濟問題，需要還債，所以就回家工作賺錢，以減輕家人負擔。

她當時與家人商量，覺得養蠍子藥用價值高，又可以食用，市場前景良好，所以就希望可以用養蠍的生意置富。他們的第一批飼養的蠍子靠人以車運過來，正常人看到蠍子會立即毛骨悚然，方程卻說自己當時十分興奮，只想盡早將牠們好好養起來。

方程的養蠍生意愈做愈大，現時每年銷售額達到400萬。（網上短片截圖）

可是方程本身對蠍子認識有限，連公、母蠍子都不懂得分，卻要將快要生小蠍子的母蠍子分出來，最後只能勉強將較胖的抓出來。不過一路養下來，蠍子死的愈來愈多，由每天一、兩隻變成十幾隻，即使不斷打電話請教別人，對方都嫌她煩開始直接不聽電話。為了弄清楚蠍子的死因，方程直接搬到蠍房住，記下蠍子的死狀和數量，慢慢就懂得找出成因。直至兩年多之後，她自學滿師，終於能夠把蠍子養到肥肥白白。

方程經常會被蠍子蜇到，亦都怕被蜇到，平時回房睡覺的時候都要先檢查床鋪，確定沒有蠍子才會躺上去，直至現在都有這個習慣。又或是去到其他地方，不小心碰到一點尖的東西，都會立即嚇一跳，怕是蠍子。

2011年，方程開始了淘寶網上的生意，成功接觸到更多客人，她亦會做直播介紹自己的養蠍房。而經過多年努力，她的養蠍房由約30平方米（約300平方呎）擴展至約6000平方米（6萬平方呎），大增近20倍，一年賣約6000公斤的活蠍子商品，蠍苗可以一年賣800萬隻。

方程的養蠍房亦已經達到約6萬平方呎。（網上短片截圖）

發財要立品，方程亦將自己做生意的部分所得捐出去，幫助有需要的家庭。她拉來了當地的一個扶貧辦公室，專門將一個蠍房的利潤都出去，發放給貧困戶，已經受惠過的家庭有19戶。

一路走來並不容易，方程說自己完全沒有想過放棄，因為支持她的人很多，不能辜負他們的期望。

（山東商報）