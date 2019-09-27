美妝博主介紹卸妝水　鏡頭前當水飲勁瘋狂　被網民轟無腦

現時直播當道，為吸引別人追看，網紅或直播主的行徑愈趨誇張瘋狂。有內地美妝博主直播介紹卸妝水，為證明其中一款不好用而且不溫和，她竟然在鏡頭前飲落口然後一臉痛苦，雖然及後有吐出來但不知有否入肚，其後她再推銷一款聲稱溫和的卸妝水，竟然滴向眼睛以證無害，嚇倒不少網民，被狂轟無腦不要命。

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涉事的淘寶博主名為「辣辣來撸妝」，是一名90後杭州女生，其微博粉絲逾10萬，她亦同時在小紅書、抖音等平台透過直播介紹美容產品，日前她在直播中提及自己認為好用與不好用的卸妝水，作出令人意外的舉動。

據當時觀眾的截圖，當她介紹一款她認為對皮膚不夠溫和的卸妝水時，她把卸妝水倒入玻璃杯中，然後直接在鏡頭前飲用，惟立時面有難色更忍不住吐出來。

直播主過激行為隨時出事，曾有人因而命都無！

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不少觀眾嚇了一跳，狂轟她「腦子不正常嗎？」、「小姑娘年紀輕輕的怎麼傻了呢？」，不少人認為這樣傷害自己的方法根本不必要，「為了錢不要命了嗎！」，部分人更稱看其舉動更不敢買，「一看就知產品商付了大錢」。有人補充原來她其後還把一款她認為很溫和的卸妝水，滴落眼睛以作證明，同樣令人嚇倒。

有人為她講好話，指博主這樣做不是為了博出位，而是平日總被批評她誇大推銷的產品，面對質疑所以反應大了。