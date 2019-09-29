JR西日本聯乘精品網店推「廣島生蠔」斜揹袋　殼肉可分離超搞笑

生蠔粉絲注意！JR西日本鐵路近日與當地精品網店「YOU + MORE!」合作，推出「廣島生蠔」斜揹袋，外型不但依照日本廣島縣的生蠔樣貌設計，最有趣的是殼內更有生蠔肉收納包，殼肉可以分離使用，非常有趣。不少網民表示斜揹袋夠小巧，揹着逛街超方便，加上其顏色及造型有趣而不太誇張，是實用之選。

JR西日本鐵路近日聯乘當地精品網店「YOU + MORE!」，推出「廣島生蠔」斜揹袋。（「YOU + MORE!」網站圖片）

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JR西日本不時推出旅遊地區宣傳計劃，今次針對瀨戶內海地區的旅遊宣傳，決定與精品網店「YOU + MORE!」合作推出廣島縣名物──生蠔造型斜揹袋，負責人員特意找來廣島縣設計師為斜揹袋設計獨特的外型。

相中可見，生蠔斜揹袋整體設計相當細緻，例如外袋印上生蠔殼的水彩畫，其青綠海苔及殼上的坑紋亦有畫到，像真度超級高；而拉鏈則配上半塊檸檬及珍珠，貼題又可愛。

最重點的設計就在包包內！打開拉鏈後，即可發現袋中有袋，原來內裏是白色蠔肉的收納包，可以放置細小的物件，2個袋更可分開使用，殼肉分離的設計幽默感十足，對買家來說亦很有新鮮感。

官方特意找來廣島縣設計師負責為生蠔斜揹袋做設計，其可愛而獨特的外型獲好評。（「YOU + MORE!」網站圖片）

除此以外，原來同一系列產品更有燒蠔及生蠔造型手巾，設計主題同樣是蠔殼，更可摺起變成一隻未開殼的生蠔，打開即見到另一邊是肥美的蠔肉，非常爆笑。

商品近日推出後吸引不少網民關注，部份人表示斜揹袋配色夠百搭，加上尺寸剛好，不會太浮誇，且造型顏色很容易襯衫，可列入實用之選。有網民則稱「不喜歡生蠔的人只會聯想到腥味。」、「好可愛。」、「手巾比較像眼罩」。

據網站資料顯示，斜揹袋連稅價格為3996日圓（約290港元），而手巾連稅價格為1404日圓（約102港元）。

（Felissimo）