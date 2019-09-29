陌生怪男突傳來下體照性騷擾　20歲跨性別美女一招反擊獲激讚

無論任何性別也不應受到性騷擾！蘇格蘭一名跨性別女生日前於Twitter發文，稱自己有日突然收到一名陌生男子傳來下體特寫照，並稱讚她非常性感。她雖然沒有感到被冒犯，但想到一個極佳的反擊方法，就是「有樣學樣」，拍攝自己的下體照作為回覆，嚇得對方即時大罵及「秒block」。

20歲的金莉是位跨性別人士，日前分享應對騷擾的方法，獲網民激讚。（ig「fayekinley」圖片）

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現年20歲、來自蘇格蘭的金莉（Glaswegian Faye Kinley）是一位跨性別人士，出生是男兒身的她以女性打扮示人，同時為自己的性別認同感驕傲，Twitter的自我介紹更直接寫上「一個擁有陰莖的女孩」。

日前她收到一名陌生男子傳來其生殖器官的特寫照，又嘗試搭訕稱：「唏，女孩！妳好性感！」對於這些騷擾，金莉已見怪不怪，她並無感到被冒犯，反而忽發奇想：「如果我做完全一樣的事情，那真是太有趣了。」

金莉「有樣學樣」，以類似角度拍下自己的下體，若無其事般傳給該名陌生男子，嚇得對方即時炮轟：「搞什麼鬼！妳為什麼要傳這種東西給我？我現在要封鎖妳的電話號碼，別忘了刪除對話！再見！」

金莉笑言對同類事件已見怪不怪，但今次忽發奇想，想以同樣方法回應。（ig「fayekinley」圖片）

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金莉事後將兩人的對話截圖上載至Twitter，更巧妙地以牛角包及茄子的表情符號遮住裸照，指該名陌生男子不知從何得到其電話號碼，「我猜當他收到我回傳一張自己（下體）的照片時，應該不太開心。但這真是非常見效，他的反應跟我預期的完全一樣」。

她後來回想，估計該男子是從其facebook獲得其電話號碼，「我立刻把號碼隱藏起來，但由於已被對方封鎖，我還是完全不知道他是誰」。她又笑稱，自己已遇過太多次同類事件，如果每次也與網民分享，相信要「全年無休」。

帖文獲得網民激讚，不少人留言稱「以牙還牙」是回應性騷擾的絕佳方法，「我愛死了『他』被嚇壞時說要封鎖『妳』號碼的一刻」、「我不認識妳，但我很喜歡妳的處理手法」。亦有人笑問金莉：「好吧，但妳的（下體）真的比較大嗎？」獲她驕傲回覆指：「是的，大很多呢，哈哈！」

（綜合）