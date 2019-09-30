自稱網紅搭國泰　女子假電郵求升級商務艙被拒　涉欺詐被列黑名單

坐飛機時獲免費升級當然開心，但為了搲着數而導致被列入黑名單卻是得不償失。一名自稱網絡紅人的女子出國前主動向國泰發電郵，希望將其台灣至紐約的來回機票由特選經濟艙級別（premium economy）升級至商務艙（business）。她聲稱出發前已收到國泰回覆，惟於紐約上機前卻被職員指他出示虛假電郵，懷疑她涉及欺詐，即時取消其機票並將她列入黑名單。

一名自稱網紅的女子表示今年5月乘坐國泰航班前，曾發電郵要求為其座位升級並獲答應，不料登機前遭職員懷疑使用虛假電郵文件。（資料圖片）

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外媒報道，該名自稱網紅的女子本年5月由台灣出發前往美國紐約前，曾向國泰航空發電郵，要求將其特選經濟艙級別的機票免費升級至商務艙，她指後來獲國泰回覆，指如出發時機位許可的話便可為她升級。5月30日，女子於台北桃園機場登機時向職員出示電郵，惟對方表示未能安排升級。

女子於紐約登機前遭職員懷疑使用虛假電郵文件，被即時取消機票及列入黑名單。（示意圖，非當事人）

至6月7日，該名女子從紐約返台時再次向職員出示電郵詢問升級，她在登記櫃位等了30分鐘後，一名職員帶同一封「拒絕接載信」返回，指她出示的電郵為虛假文件，有欺詐之嫌，當場取消其返台機票，同時將她列入黑名單，永久拒絕向她提供服務。

女子被拒登機後，被迫額外花費1400美元（約11000港元）即時購買機票返回台灣。她事後再向國泰發電郵，指事件屬「一場誤會」，要求對方查證先前的電郵並賠償購買額外機票的費用。

女子出示聲稱是國泰發出的電郵，惟公司查證後懷疑電郵屬虛假文件。（當事人提供）

不過，國泰回覆時表示，旗下安全部門已向相關職員查證，得知該職員並無向她發出過答應升級的電郵，公司同時檢查電郵系統，同樣沒有發現在她出示的電子郵件中指定的日期和時間，曾經有任何電子郵件發送給她。國泰於回覆中建議，女子可以提供電郵中的嵌入訊息（embedded information）讓他們追蹤以便審查事件。

女子沒有交出相關資料，但揚言會採取法律行動。國泰最終向她退回未使用的機票費用，並指公司經過徹底審查後維持決定，「我們當然不會輕易對客戶做出任何決定，但我們不會評論個別情況」。