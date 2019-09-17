坐飛機遇BB哭鬧超難受　台網民批自私又無謂　父母反擊咁樣講……

身為辛苦工作的上班族，每年的小確幸就是可以利用年假來趟放鬆的出國行，然而若只有夫妻或朋友一起出國都還算愉快，但有小嬰兒或5歲以下的小孩同行，感受可就不太一樣了。 有位網友就在PTT提到，每次搭機碰到年紀很小的小孩在機上瘋狂哭鬧都覺得很受不了，認為小孩年紀太小就出國不但不會留下印象、甚至會在國外水土不服等等，導致產生各種無法控制的狀況，難道就不能請人幫忙帶一下或是等小孩大一點再出國嗎？而這話題也造成許多網友反應兩極。

台灣有網友在PTT對帶小孩出國的父母表達不滿。（source:PTT）

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贊成派：真的不懂為何要帶小小孩上飛機

很多人認為小孩因為年紀小，還無法用言語理性溝通，機上許多臨時狀況也容易造成小孩哭鬧，卻堅持帶出國，不顧周遭旅客只想到自己，根本超自私（即睇網民留言▼▼▼）

大家都有不少悲慘的搭機經驗（即睇網民留言▼▼▼）

無後援父母哭訴

搭13小時嬰兒哭12小時，也難怪大家每每碰到有小孩的班機都非常崩潰啊！但也有少數網友提到，自己並不是真的想帶小孩出國，而是根本沒人可以幫忙照顧啊！（即睇網民留言▼▼▼）

反對派：帶小孩出國回憶超珍貴好嗎

看下來感覺帶小孩出國似乎壞處多多，甚至不少當事人都備感無奈，不過仍有許多爸媽反倒認為非常值得，因為跟自家寶貝出國玩，珍貴的回憶是無可取代的（即睇網民留言▼▼▼）

關鍵其實是「父母的態度」

其實年紀小的孩子因為還不太會說話，只能透過哭聲來表達自己的需求，稍微吵鬧一下相信大家也可以理解，重點就是怕碰到小孩哭鬧，爸媽卻裝沒看到也沒何安撫的動作，一副「我也無可奈何」的態度，才真叫人火大啊！（即睇網民留言▼▼▼）

不管是搭機或是其他大眾運輸工具，都無法避免碰到有小孩子的情況，這種時候大人有沒有積極安撫真的對旁邊乘客來說差很多啊！建議大家帶小孩出遠門都記得多準備幾樣哄睡法寶或是上機前先讓小孩放電，可以一路睡到目的地當然是最美好啦！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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