台影迷單拖睇《返校》意外包場超驚驚　網民起哄：明明滿滿都是人

想必最近在台灣熱度持續居高不下的電影就是《返校》了，雖然大家觀影後評價兩極，但也因此讓遊戲與電影的相關討論一直都非常熱烈。而有位網友近期也決定為台灣電影盡一份心力，但因為身邊沒有朋友敢看恐怖片，想說就算只有自己至少還有其他觀眾一起取暖，沒想到門一打開讓他當場傻眼，並淚崩表示：「來看《返校》，結果整場只有我……」

台網民單拖睇《返校》意外包場。（《返校》劇照）

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悲喜交加的瞬間，眼尖看到開場前旁邊工作人員進入影廳，心中暗自祈禱對方能留下一起感受這令人窒息的氣氛，不過工作人員非常的盡責，發現電影正常播放後馬上就跑了，讓原PO從頭到尾冒着隨時會嚇尿的風險獨自看完整場電影，超倒霉的狀況讓不少人笑翻！

花小錢直接包場，很爽欸（即睇網民留言▼▼▼）

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《返校》是結合嚴肅議題的恐怖片，通常都會揪親朋友好友一起壯膽，原PO不但沒有人陪同還獨佔影廳享受電影，也難怪惹來大家起鬨了XD，而看完電影後，他後來也再出面回覆，並發表自己獨自看完《返校》的感想（無劇透）

「電影結束我起身離開，轉頭往後看，嗯，真的只有我一個人。看完了～ ✕！工作人員一開場看影片播放正常就跑，留我一個人害前半段差點被嚇死，結局掉了幾滴眼淚，我還是比較喜歡遊戲的氣氛，電影的處理是另外一種詭譎感，也很棒，要不要進電影院看就見人喜好了，女主角的眼神很棒，那些恐怖特效我覺得還好，卻被女角的恐懼眼神感染，嚇得半死」

單拖睇《返校》的網友被戲中女主角恐懼眼神感染，嚇得半死。（《返校》劇照）

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為了證明自己所言不假，他也附上買票的票根，並表示自己是在台中豐原的電影院觀影，看看時間是平日又是下午時段，大家都還沒下班所以才「運氣好」包場吧XD若想體驗極致的臨場感，就歡迎大家去朝聖囉（誤）。

網友附上買票的票根證明自己所言不假。（PTT）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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