【極慘情】印度大象遭火車迎面撞上　腹腳重傷見肉　躺地爬離路軌

建設鐵路時將路軌穿過森林，可能會野生動動帶來很大傷害。日前，印度一頭象在橫過路軌時，被一輛火車迎面撞上，拖行30米始停下，大象前臂、後腿及腹部重傷，躺在路軌上無法站起，最後只能緩緩爬到附近草叢，目前被送到救援中心治理。影片引起多人關注，事關這不是單一事件，大象並非「貪玩」闖入路軌，而是鐵路穿越了牠們棲息的森林，捱撞大象拖行身體的樣子更是震撼了不少網民。

大象捱撞後躺在路軌上難以移動，象臂嚴重擦傷。（「ParveenKaswan」Twitter影片截圖）

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事發於上月28日上午，一輛列車駛經印度西孟加拉邦（West Bengal）時，撞上一頭正橫過路軌的大象，將牠拖行了30米，導致引擎受損才停下。路線當天餘下的班次宣佈停駛，大象腿腹上的肉被撕裂，在路軌上掙扎，多次嘗試站起來但不果，之後大象被送到救援中心治理。

從網上流傳的影片所見，大象捱撞後躺在路軌上，象臂大面積擦傷、後腿出現撕裂傷，腹部更傷至見肉，呈鮮紅色，牠勉強揮動象臂想撐起身來，但後腿明顯無法發力，唯有打側身趴下，拖着左後腿緩緩爬到路軌旁的草叢。牠挺着上半身慢慢爬行，大部分車上的乘客未敢靠近，但仍有一些市民走近拍照。而火車頭撞到大象後凹陷，車頭嚴重損毀至見到內部。

大象嘗試撐起身身體不果。(「ParveenKaswan」Twitter影片截圖)

同類事件常在印度發生，只是地點不同。當地關注森林問題的組織認為，宜擴建其他鐵路成雙線或多線，而那些穿入野生動物居所的森林鐵路，可改為只用於緊急情況或當地居民。組織又表示，鐵路公司已成立一個由3名委員組成的委員會調查事件，據他們的講法，列車駕駛員在事件中傷及牙齒。

大象緩緩爬到路軌旁的草叢。(「ParveenKaswan」Twitter影片截圖)

撞大象的火車車頭凹陷。(「ParveenKaswan」Twitter影片截圖)

印度部分鐵路建造時穿過的森林屬象群生活範圍，因此易有意外發生，2013年至今已導致67頭大象死亡。

（綜合）

以下影片可能引起不安：

I know you will find it painful & schocking. But such things are happening & require our attention. FD team reached location on time, provided medical help also. We don't know much about internal injury. A team stayed near him in night. Video to ponder. pic.twitter.com/DNZUzNfjN2 — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) September 28, 2019