皮包骨大象照震驚世人　揭抱病仍被迫晚晚巡遊　救走治療無效死亡

上月網上流傳一張「皮包骨」大象照，令人關注這些被迫表演的大象究竟受到什麼對待。斯里蘭卡每年都舉辦「佛牙節」（Esala Perahera），強迫多頭大象連續多晚參加遊行，有動物組織踢爆大象受到不人道對待，身體瘦弱還被扣上鐐銬巡遊，其中70歲大象提基里（Tikiri）的皮包骨照片令許多人心靈震撼，雖然牠被帶走接受治療，但終在當地時間周二晚上（24日）死亡。大象專家認為，提基里生前長期被虐，營養嚴重不足，牠能活這麼久已是奇蹟。

大象Tikiri褪下華麗衣飾後，竟是皮包骨的身型，相片令很多人深感震驚，斯里蘭卡旅遊部其後取消牠的巡遊演出。（「Save Elephant Foundation」fb圖片）

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佛牙節是斯里蘭卡的年度佛教節日，每年7、8月在康提（Kandy)舉行，其中最著名環節大象遊行吸引不少遊客慕名而來。大象組織「Save Elephant Foundation」（SEF）稱上月的佛牙節有60隻大象被迫連續10晚參加巡遊，牠們腿上被扣上鐐銬，節慶的吵雜聲和煙花都會嚇怕大象，令牠們只敢緩慢行走。

提基里（Tikiri）是每年被迫參加巡遊的60頭大象之一，SEF發布了牠的照片，顯示牠長期被虐待，瘦得剩下「皮包骨」，照片中可以清晰看到牠的肋骨及頭骨的形狀。提基里雖然身體虛弱，但每年到佛牙節都要穿上五顏六色的衣服巡遊，負責這個節日的佛寺發言人解釋，提基里患了一種消化疾病，所以牠無法增重。斯里蘭卡旅遊部長向《BBC》證實，將取消提基里的演出。

SEF創辦人Lek Chailert早前公布，提基里在當地時間周二（24日）夜晚去世。（「Save Elephant Foundation」fb圖片）

這些巡遊照片曝光後引起了外界強烈反彈，提基里終得到醫療救助，可惜牠的病情並沒有改善，至9月初被帶走並隔離治療。惟SEF創辦人Lek Chailert早前公布，提基里在當地時間周二（24日）晚上去世，「提基里的痛苦已經結束，牠的靈魂自由了，牠不用受到更多傷害」。

SEF指「佛牙節」（Esala Perahera）的大象腿上被扣上鐐銬，節慶的吵雜聲和煙花都會嚇怕牠們，只敢慢慢行走。（「Save Elephant Foundation」fb圖片）

善待動物組織（PETA）早前表示，斯里蘭卡有許多大象被迫為「剝削性」及「虐待性」的旅遊業工作，其間受到的待遇都較差，而同類動物權益組織都呼籲要加強並設立動物保護法，並希望遊客避免騎大象或觀看大象表演。《法新社》報道指，大象專家Jayantha Jayewardene批評提基里生前受盡虐待，營養嚴重不足，「牠能活這麼久真是一個奇蹟」，當局宣布將進行驗屍，釐清提基里的確切死因。

（綜合）