馬來西亞男背未婚妻交新女友　被兩女催婚　無反面仲要一次過娶晒

男人一生可能會娶多於一個老婆，例如再婚，但馬來西亞一名男子卻同時迎娶兩個老婆。一名來自沙巴的男子，原本已和當地一名女子訂婚，但他之後到別處工作時，又認識了一名新女友，結果，兩女子同時向沙巴男催婚。情急之際，沙巴男沒有作出取捨，同時迎娶兩人。事件引來網民熱議，但有許多人留意到婚照中的兩名新娘，樣子似乎很不滿。

馬來西亞男即使有未婚妻還交了新女友，更同時迎娶兩人。（fb圖片）

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沙巴男原本與一名女子訂了婚，他之後前往馬布島一個旅遊中心工作，認識了另一女子，二人更發展戀情，之後這名女子表示想和沙巴男結婚。同一時間，沙巴男真正的未婚妻也開始催婚，被女友及未婚妻「夾擊」下，他竟然決定同時迎娶兩人。

3人的婚禮於上月27日在馬來西亞Kempungna舉行，一名叫Jimmy Jim的男子將照片上載到facebook，祝賀3人新婚快樂，「破了家庭紀錄，一次過娶兩個妻子，恭喜表哥」，當地傳媒指，他相信是沙巴男的表弟。

相關帖文引來逾5000個分享，許多人笑稱很佩服新郎哥，認為能同時和兩名妻子生活是件了不起的事，一般男人很少會這樣做，因為處理不來。又有人表示新郎不應笑得出，「到時養到半死」。

不過，有不少網民觀察兩名新娘後，發現兩名新娘看起來似乎有所不滿，就算有照片笑了起來，也像是皮笑肉不笑，着新郎哥婚後要小心。

（綜合）