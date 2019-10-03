【鳥界網紅？】研究團隊設相機紀錄捕獵過程　老鷹亂入變崩壞自拍

提起老鷹，大部分人都會想到牠們於上空盤旋、快狠準地捕獵的霸氣形象，不過台灣一個烏類研究專頁近日分享一系列老鷹的相片，指團隊在吸引老鷹棲息的高架上設置了相機，希望紀錄牠們捕獵的過程作研究，但相機的角度被意外撞歪，結果紀錄了許多老鷹的崩壞自拍，笑翻一眾網民。

台灣一個鳥類研究專頁近日分享一系列老鷹「自拍照」，引來網民讚好。（fb專頁「屏科大鳥類生態研究室」圖片）

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Facebook專頁「屏科大鳥類生態研究室」昨日上載多張相片，相中的老鷹一反平日殺氣騰騰的形象，全部笑匠上身，擺出多個充滿喜感的表情及動作，非常有趣。

帖文提到，研究團隊本來在屏東鳳梨田設置了老鷹棲架，即吸引野生猛禽停棲的高架，並在架上裝上自動相機，希望紀錄專門捕鼠的黑翅鳶的捕獵過程，沒想到相機的角度不知道什麼原因而被撞歪，結果拍下的數千張相片全部變成老鷹亂入的崩壞自拍，令專頁管理員也不禁笑稱：「小編哭哭，黑翅鳶也哭哭（形象崩壞）。」

崩壞相片引來網民惡搞，有人在相片加上搞笑對白。（fb專頁「屏科大鳥類生態研究室」圖片）

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網民看過相片都大呼可愛，笑稱「完全被戳到笑點」、「這組相機就乾脆別校正了，這角度超讚」、「鷹界的模特兒還是網紅」。亦有網民指出，黑翅鳶一向被觀鳥愛好者視為「最美的猛禽」，相片似乎將牠們的形象全部毀掉，更有人發揮創意，惡搞老鷹的崩壞相片，加上搞笑對白，獲得網民激讚。