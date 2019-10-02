台奶奶為追男孫　逼大肚媳婦以湯代水兼禁食藥　釀併發症胎死腹中

傳統生男觀念害死人！一名中醫師日前上台灣東森電視台節目《醫師好辣》，透露曾遇到一名38歲的產後婦女想要瘦身，該女產前58公斤，生完小孩後身上還有20公斤減不下來，於是向她求助，好不容易瘦了5公斤，卻因婆婆要她拚生男而中止療程，2年後她再度遇見這名婦女，下場令人不勝唏噓。

中醫師指該名38歲孕婦只準飲湯禁止飲水。（Youtube@醫師好辣）

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原來該名婦女的婆婆不但要她停止減肥，還瘋狂為她進補，就是希望她能趕快再度懷孕，中醫師說：

因為她第一胎是懷女兒，婆婆希望她趕快再懷兒子，還說有時間減肥，不如把這心力拿來生小孩。

於是這名婦女被餵到體重破80公斤，也真如願懷了兒子，但因為體重太重、又已經是高齡，而她有妊娠高血壓，婆婆怕影響胎兒，不准她吃降壓藥，懷孕中期便併發子癲前症，不得已只好放棄腹中5個月的寶寶。更離譜的是，婆婆不但不覺得愧疚，反過來還責怪她沒有保住腹中胎兒，導致香火無人繼承，該名婦女身心崩潰，吃不下睡不好，只好去看身心科，體重也驟降到50公斤，際遇令人心疼。

台孕婦胎死腹中後，竟被奶奶斥責「你沒有好好保住胎兒，香火沒辦法傳承」。（Youtube@醫師好辣）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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