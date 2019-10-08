廣西男開煤氣煮飯　累全屋3人一氧化碳中毒險死　全因一個疏忽…

天時暑熱開冷氣，當然不想涼氣「走漏」，但開冷氣煮飯而沒有通風，隨時釀成大禍！廣西南寧市一名伯伯，日前在家中用煤氣煮食，但約1小時後身體逐漸難受，更一度說不出話，連同屋內的胞姊和孫兒都出事，幸3人都及時送院救治才保住性命，事後證實屬一氧化碳中毒。伯伯撿回性命後說出事發經過，稱當時是開啟冷氣煮食，沒料到因時疏忽而釀成大禍。

居於廣西的梁伯，在家中開冷氣煮食時沒有開窗或抽氣扇，結果累及胞姊及孫兒一氧化碳中毒，幸及時送院才保住性命。（看看新聞影片截圖）

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綜合內地媒體報道，梁伯上周三（3日）在家中煮食，胞姊和孫兒則在客廳；由於開了冷氣機，為免涼氣流失，所以沒有開窗也沒有開啟抽油煙機。在欠缺通風的室內環境，3人出現不同程度的一氧化碳中毒，梁伯更一度無法說話，幸能及時求救及送院，各人才能無礙。

3人當中梁伯的中毒程度較深，更曾陷入昏迷，送院搶救2個小時才蘇醒。他事後受訪時承認自己疏忽：「（事發時）聽得見家人說話，但自己說不了話。最大問題可能就是不開窗，又不開抽油煙機。」

醫生提醒，冷氣機運作時，空氣只會在室內循環，要在家中使用煤氣，必須注意室內通風，以免中毒。。（看看新聞影片截圖）

廣西壯族自治區民族醫院高壓氧科醫生慕曉明解釋，冷氣機運作時，空氣只會在室內循環，可能導致一氧化碳在房間內達到一定濃度，並且逐漸提高。她稱，假如一氧化碳中毒不被徹底根治，可引發遲發性腦病，造成記憶力及認知力下降，出現共濟失調和語言中樞受損。她警告，若要在家中使用煤氣，必須注意室內通風，以免中毒。

（TVBS、看看新聞）