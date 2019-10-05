台灣奶奶視力退化　炒菜誤藏「百潔布」　網民爆笑：清清腸胃

現代人講求衛生，但有時候還是會不小心在菜色裡面看到頭髮或是來自動物界的朋友們，碰到這種情況有些人選擇不吃，有些人則撥開碰到的地方，剩下的繼續默默開動。

有位網友近日提到她的婆婆下廚，其中一道青菜地瓜葉上桌，家人正要開動，原PO在這時夾起一大塊綠綠的物體，還在好奇這到底是哪種菜，沒想到婆婆恍然大悟，並大笑表示自己怎麼會炒下去，難怪都找不到，雖然聽起來超不合理，不過看了照片後，讓不少人都瞬間理解婆婆了

有位網友近日提到她的婆婆下廚，其中一道青菜地瓜葉上桌，家人正要開動，原PO在這時夾起一大塊綠綠的物體，還在好奇這到底是哪種菜，沒想到婆婆恍然大悟，並大笑表示自己怎麼會炒下去（Facebook@爆怨公社）

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「菜瓜布」也是蔬菜的一種？（誤）即睇網民搞笑留言▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

被逼著吃掉菜也太狠了吧༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽雖然婆婆是不小心一起加下去煮，但長輩隨著年紀漸長，視力不如以往也是很正常的事，建議原PO可買有一面黃色的菜瓜布給婆婆，就不會不小心入菜啦～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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