台灣奶奶視力退化　炒菜誤藏「百潔布」　網民爆笑：清清腸胃

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

現代人講求衛生，但有時候還是會不小心在菜色裡面看到頭髮或是來自動物界的朋友們，碰到這種情況有些人選擇不吃，有些人則撥開碰到的地方，剩下的繼續默默開動。

有位網友近日提到她的婆婆下廚，其中一道青菜地瓜葉上桌，家人正要開動，原PO在這時夾起一大塊綠綠的物體，還在好奇這到底是哪種菜，沒想到婆婆恍然大悟，並大笑表示自己怎麼會炒下去，難怪都找不到，雖然聽起來超不合理，不過看了照片後，讓不少人都瞬間理解婆婆了

有位網友近日提到她的婆婆下廚，其中一道青菜地瓜葉上桌，家人正要開動，原PO在這時夾起一大塊綠綠的物體，還在好奇這到底是哪種菜，沒想到婆婆恍然大悟，並大笑表示自己怎麼會炒下去（Facebook@爆怨公社）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

「菜瓜布」也是蔬菜的一種？（誤）即睇網民搞笑留言▼▼▼

+8
+7
+6

被逼著吃掉菜也太狠了吧༼ ༎ຶ ෴ ༎ຶ༽雖然婆婆是不小心一起加下去煮，但長輩隨著年紀漸長，視力不如以往也是很正常的事，建議原PO可買有一面黃色的菜瓜布給婆婆，就不會不小心入菜啦～

台男剝蝦剝出孫中山人臉　網民：趕快跪下顯靈了
台南鱔魚意麵甜過全糖鮮奶茶　網民笑言落錯單：你沒說微糖
女兒流汗頭頂傳異味　台妻一個玩笑嚇怕老公：懷第二胎他不敢碰我
台奶奶為追男孫　逼大肚媳婦以湯代水兼禁食藥　釀併發症胎死腹中
台灣小學生書法寫「迫不及待」　人字合一笑爆網民：很有畫面
嫲嫲去世遺過百小甕罐　竟藏珍貴「黑金」　網民：那是窮人的人參

延伸閱讀：

拿10元硬幣買飲料遭店員拒收 網一看驚呼：這可增值欸！

阿嬤機車開蓋驚見「整窩鳥巢」 網笑：鳥兒的移動城堡？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

立刻Like！讚好《01熱話》：

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。