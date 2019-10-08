醉男蒲完搭Uber　醒來方知離家餘160公里　車資達3800港元！

喝醉酒很易做錯事！英國一名男子近日於夜總會狂歡後，乘坐Uber歸家。不過一覺醒來後，他卻發現自己仍然在車上，原本只是15分鐘的車程竟然開了到超過160公里（約100英里）外的地方，而且車費接近400英鎊（約3800港元），令男子覺得十分詫異。

費基爾（Joseph Fergie）飲醉後乘Uber回家，起來才知道自己去了一個很遠的地方。（twitter「MichaelFerns8」短片截圖）

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蘇格蘭一名20歲男子費基爾（Joseph Fergie）於上周五（6日）在愛丁堡的夜總會AKIT Nightclub玩樂，當他飲到醉昏昏後，便決定乘坐Uber回到位於利斯（Leith）的家，兩地距離只有數公里，車程約為十數分鐘。半醉半醒的費基爾在手機成功找來一部車並上車之後，就在車上睡着。

司機抵達目的地之後就將費基爾叫醒，不過當時已經是早上8時30分。他之後接受訪問時說「我起身的時候仍然覺得醉，而且我看到像是在郊外的地方，還有羊群在吃草，我以為他將我帶到了馬瑟爾堡（Musselburgh）」。根據Google地圖，馬瑟爾堡距離愛丁堡市中心約10公里。

費基爾（Joseph Fergie）需要為他的Uber車程支付約400英鎊。（資料圖片）

不過很快費基爾就發現自己在距離自己家超過160公里，愛丁堡以北的鄧弗里斯和加羅韋（Dumfries and Galloway）的小鎮柯庫布里（Kirkcudbright），而且需要支付395.85英鎊（約3,817港元）的車資。他即時透過Snapchat與朋友分享自己的位置，而他的朋友就開始笑他遇上了生命中最奇怪的一天，「我告訴朋友我的情況之後，他們就開始爆笑，他們不相信這件事竟然發生了」。

費基爾之後開始尋找交通工具回家，但同時又出現手機電力不足的困境。轉過幾次車及巴士之後，他終於在下午3時半回到家，當時夜總會已經關門超過12小時。

可是費基爾經過今次之後仍然「未知驚」，說下一個周末仍然會外出狂歡，「我仍然在嘗試了解當時發生了什麼事，而我正在向Uber溝通，看看他們會不會有任何方法幫助我。他又說「今次之前我完全沒有聽過柯庫布里這個地方，不過現在我相信我絕對不會忘記」。

（Daily Record）