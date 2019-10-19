【家居木工DIY#4】線鋸、推鋸、西式鋸點用？　要啱曲先三邊開路

文：裝修佬 俗語有云，「能刨則刨，不能刨則鋸。」 其實一般用作造傢俬的鋸亦分為不同風格，舊式的是廣東師傅喜愛用的推鋸，推的時候給力，拉的時候把木屑拉出來；西式或俗稱日式鋸，鋸木的方法剛好倒轉，拉的時候給力、推的時候把木屑推出。由於舊式鋸的刀片不能更換，所以每當刀片變鈍，師傅就要花很多時間用銼將刀片慢慢淘利，因此，可以更換刀片的日式鋸比舊式更為方便。

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那究竟是在墨線上落鋸，還是要保留墨線呢？那要視乎所需要的木件是鋸出來的那塊，還是剩下的那塊木件。鋸刀需放在不需要的木件（即剩下的）那邊，緊記不要疊着墨線去鋸，因為鋸刀是有厚度的，當疊着墨線去鋸就會鋸多了刀片的厚度，所以重點是要清楚哪一邊的木是不需要，才能準確鋸木。而鋸的時候要先在木材的三邊開鋸路，等刀沿着鋸路鋸下去，鋸的時候就不會左右擺動，會較平直和「啱曲」。

裝修佬今次將會教大家於家居木工DIY的時候，不同鋸的種類及如何鋸木。（裝修佬短片截圖）

最後是稱為線鋸的鋸，通常是在做手工或鋸一些需中間開洞的木塊就會用到，因為它能鋸不同形狀，當鋸曲線、不規則時就可以用到。

作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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