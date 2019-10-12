【家居木工DIY#3】木材唔啱曲要刨修正　廣東刨、日式拉刨點分？

文：裝修佬 上集介紹劃線的技巧，而今集則講解如何刨木：究竟為什麼要刨？什麼時候需要刨？刨多少才算正確呢？

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其實當發現木料「唔啱曲」（裁切後不成矩形／邊角位沒有形成直角）時，就會利用刨的方法令木料變回直角。一般來說，木工常用的刨會有兩款，一款是中式的廣東刨，而另一款就是日式的拉刨，兩者最主要的分別就是使用時手法和移動的方向。

而廣東刨會額外有多一枝推把，當要刨一些較硬的木料，或是本來起了杉紋，需要用較大力推時，就會加上推把，用雙手一起刨木，便會較容易發力。

使用廣東刨時，首先要用右手「虎口位」放在刨刀後手指夾緊木刨的位置，再把手指藏於木刨後面，再用左手壓着前面翹起位置，最後平放在木材上。而要記得是為了刨平它，所有使用時手必須要穩定。如果發現推到最後尾段位置差一點，便會掉頭去用拉的方法，先用右手夾着刨刀附近位置，再用刀拉便可。

刨木是DIY木工必需的技能之一，可以修正木料。（裝修佬短片截圖）

但如果是利用拉刨方式，用日式的會比較舒服。先用右手勾著刨刀，左手拿着刨床，就可以輕易拉刨。

無論是用哪一款刨，都記緊不要打平放（刨刀接觸木料），不然就會容易弄花木面。

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作者簡介：

裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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