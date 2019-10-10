【附餐單】女生勁減33磅腰腿歸位變勁索　記住6個飲食秘訣你都得

不是每個女生都憧憬婚姻，但肯定每個女生都渴望自己變瘦。有內地女生在討論區發帖，分享其半年內沒特別運動仍能勁瘦33磅的成績，更誇張稱減磅後的自己「變化大到我像整容了」，還力勸同樣受體重困擾的女生們一同努力，「相信我，減肥真的是最便宜最安全的整容術！」

減磅後女生變得窈窕，一雙腿十分養眼。（知乎圖片）

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不少女士們經常在增磅和減磅之間輪迴，有網民道出了所有減肥女生的心聲：「其實能管住嘴你已經贏了，大多數人都輸在嘴巴上！」事實上飲食與減重密不可分，有內地女生大方分享半年內減去33磅的前後對比照片，還大方分享每天餐單，供同路人參考。

這名女生稱自己曾重達154磅，從其上載照片可見，當時她的小肚子肉嘟嘟的，十分圓潤，她指最初減肥是因為想考藝術學校，故要增加外表的競爭力，至後來減到約105磅左右，就一直維持至今。

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她透露整個過程其實主要以控制飲食為主，運動反而沒有多做，例如早上一定先喝溫水再吃早餐，邪惡食物如炒粉麵飯、炸雞等可免則免，晚餐也別吃過量，如要外出用餐怕控制不了，那就飯前先喝大杯水墊墊，習慣成自然後，胃口自能慢慢變小。

她又特別提醒那些常想「今天吃多了，明天吃少點」，或是不敢吃東西怕胖的女生，有關想法其不正確，「真真正正的減肥不是說什麼都不吃而是合理控制自己的食欲健康飲食」，但她也贊成減重女生們可為自己訂立獎勵計劃，別太壓抑自己食欲才能堅持下去。