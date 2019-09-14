【健康百科】減肥＝減少卡路里？營養師：極低卡飲食長遠易翻肥

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你也常為減肥困擾嗎，其實要達到健康減重，無外乎就是得控制飲食及適量運動，但究竟該如何控制飲食呢？

台灣高雄榮總營養室營養師顏銘成指出，減重一般建議採低熱量飲食，可參考食物安全中心的營養資料查詢，以目前體重估算後，再扣除須少吃的熱量，若想每週減輕0.5公斤，等於每天須少吃500大卡。

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早餐吃得飽　有助於減重成效

至於許多減重者會改採以不吃早餐方式，但其實研究指出，有吃早餐者體重較輕，不吃早餐易胖，主要因於午餐會補償性吃入較多的熱量所導致，因此建議每天仍得吃早餐。

顏銘成營養師強調，研究也顯示，在限制總熱量攝取下， 早餐吃高熱量的肥胖女性會比晚餐吃高熱量者，體重及腰圍皆有明顯下降，也有助於改善血脂、血糖，顯示早餐的重要性，尤其若想少量多餐的方式減重，也可能因多餐導致份量失控，反而壞了減重計畫。

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【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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