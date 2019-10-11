學生畢業8年未忘班主任辱罵　微博發文舉報令已升副校長老師被炒

去年河南發生一宗男子當街毆打其20年前中學班主任事件，男子指當年曾遭班主任欺負所以報仇，最後他因打人被判入獄1年半。四川一名男生同樣被班主任欺負，即使他已從初中畢業8年，仍不時想起一名班主任叫他「喝尿」及揶揄他父親過身的事。較早前他在微博控訴老師的惡行，引起莫大關注，最後當地教育部門徹查事件，並撤銷該名已升任為中學副校長的職務。被問到為何畢業8年才舉報，他坦言一直無法走出陰影，後來得知班主任晉升為副校長，深感不公才作出控訴。

內地男回想起初中時父親意外過身，卻被班主任當成笑柄。（示意圖／資料圖片）

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來自四川綿陽的盧男（化名），初中時常被班主任言語欺凌。較早前，他在班級群組批評班主任「作惡太多」，但馬上被班主任踢出群組，一氣之下他將老師當年惡行寫上微博，「我那敗絮其中的醜事迫於無奈與大家分享，明天就是9月1日新學期開學，建議有小孩的家長都看看，千萬不要把自己的小孩眼睜睜送給惡魔蠶食」，引起許多人關注。

內地男得悉班主任升為副校長後覺得不公平，在班級群組內罵當年班主任↓↓

內地傳媒聯絡到盧男，他表示2008年時他就讀富樂中學至2011年畢業，班主任劉老師是教數學的，他坦言自己上課時有愛說話的毛病，但當時其父車禍去世不久，卻經常被劉老師當眾辱罵，「老漢（父親）死了沒人教」，對當時還是初中生的他來說造成很大傷害。

又有一次，他買了一個相機鏡頭形狀的水杯回學校用，下課時被劉老師看到，她走過來把杯子打翻地上，生氣地罵道：「成績稀撇（太差），喝啥子水，喝尿。」劉老師說完後還真的拉他入男廁，幸好最終沒逼他喝，回想起這些事情，盧男經常睡不着，有時全身發抖。

盧男稱劉老師常將脾氣發洩到學生身上，當時還不能帶手機，劉老師更曾威脅，「誰出去亂說就讓誰沒有書讀」，他不敢告訴母親詳情，只埋怨母親將爸爸去世的事告訴老師。盧男初中畢業後到綿陽某中學讀高中，之後到外國升讀大學及讀研究院，今年剛從研究生畢業，現長居深圳。

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多年來他常想起初中被辱一事，後來知道劉老師當了副校長，令他覺得不公，有晚又想起當年情景，同學擔心他想不開，叫他在班級群組罵老師兩句發洩，結果馬上被老師踢出群組。後來劉老師新建一個沒有盧男的群組，並在群組內道歉，卻批評盧男「忘恩負義、不尊師重道」。

有幾名同學私下聯絡盧男，稱對他的經歷感同身受，有一名女生稱，初中時晚上在宿舍被劉老師發現塗護膚品，竟被質問「這麼晚了照鏡子要去勾引誰？」

盧男知道自己不是唯一受害者，遂在微博發文控訴，引來很多舊生加入批評劉老師。不過，也有人留言說盧男太調皮，才要嚴格的老師管住。

微博引來當地教育部注意，上月更成立調查組到學校訪問，更派人到深圳找盧男，稱可提供心理支援，他後來在微博刪除了相關帖文。至10月9日，當地教育局撤除了劉老師副校長職務，並調查富樂中學，對於處分，劉老師只回應「無話可說」。盧男稱原本希望劉老師能道歉，但見她被撤職，得饒人處且饒人，也打消了念頭。

網民想起去年河南漢攔路掌摑20年前班主任的事件↓↓

網民們都佩服盧男有站出來的勇氣，直言老師為學生帶來的陰影是一輩子的。然而，不少人大讚盧男的檢舉方法聰明，笑稱：「這才是秋後算帳的典型正當途徑，而不是掌摑班主任的臉。」

（綜合）