瀕危龜被黏竹籮插國旗引人投幣賺錢　南寧動物園被批動物集中營

動物都有生存權利，但卻常遭到不人道對待。內地微博近日有人上載照片，指國慶期間，廣西一個動物園竟然在烏龜的背上黏上一個竹籮及插上一支國旗，讓遊客路過時可以擲幣圖個好運，令園方可以賺錢。照片在微博上流傳之後，即引來大量反對意見，更爆出該園曾有惡劣對待動物的往績。

南寧動物園被指於一隻蘇卡達龜身上插國旗及黏竹籮賺錢，引來不少人批評。（微博圖片）

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周一（7日）晚上，微博網紅「Tea-tia」上載照片，批評「南寧動物園在蘇卡達龜（盾臂陸龜）身上插國旗放個籮收錢？大國慶的把國旗放在龜的乞討缽旁邊騙錢？」直指廣西警方應該到場執法，處理一下。她又指出，動物園的龜池環境惡劣，除了污糟之外，即使磚片掉了亦都沒有人理。

網紅亦上載被指是動物園飼養人員在微信群內的言論，該人員曾經說「紅猩猩死了都沒事，我們家老白蘇卡達活的好好的」，只是「嘴缺了，背上放了個籮，場地裏掉瓷磚這些事，各種猜測口誅筆伐，什麼法都搬出來了」。

網紅更大爆，動物園曾經在野外救助一條受傷的白海豚，不過海豚復原之後園方並沒有將牠放生，反而要牠做表演令其吻部斷裂。最後海豚不幸去世，園方一度說其沒表面傷痕，之後改口說海豚初初已經受傷，「這是動物園還是動物集中營啊？」

動物園被指曾經救助一條海豚，不過康復之後未有放回野生環境。（微博圖片）

之後有內地媒體找來當時曾經到動物園遊覽的人，他表示龜背上的小竹籮應該是以雙面膠黏住的，上面還插了一支國旗。他說當時已經覺得很驚訝，因為蘇卡達龜是瀕危動物，不知道為什麼園方會用這種方式去展示蘇卡達龜，更直斥不應該將龜養在貼瓷磚的池子內。

南寧動物園回應事件時就稱，現時領導已經在開始討論事情，最後的處理方法需要由他們決定。

（微博、梨視頻）