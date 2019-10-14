沖繩手信離奇失蹤？台爸一句揭乾海帶下落　網民笑爆：食法太新潮

多數人出國遊玩都會帶伴手禮，大部分是送吃的，特別是給長輩的禮物，更常與廚房息息相關。有網友到沖繩遊玩時，特別買了幾瓶超hit的乾燥海帶芽送給親朋好友，還打電話回家跟媽媽強調它泡熱水或煮蛋花湯都很美味，也不用另外調味，十分方便。

然而就是這瓶海帶芽，莫名消失在空氣中，任憑幾個人翻遍家中也找不到。直到幾個月後，爸爸忽然發出疑問：「你幫我看一下我這瓶茶葉是不是過期了，怎麼泡起來沒味道倒是有點像紫菜？」讓她差點原地爆炸－－老爸你都不覺得你所謂的茶葉喝起來是鹹的喔！！！

有網民父親將沖繩手信乾燥海帶芽誤當茶葉飲用。（琉球村共同売店官網）

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阿爸可愛的糗事笑翻網友，忍不住為阿爸想理由解釋：媽媽有禮物當然這罐茶葉就是爸爸噠～沒毛病！

▼▼▼點擊大圖睇下網民有咩講▼▼▼

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其實誤入「昆布茶」陷阱的不只原PO阿爸一個人，有網友表示自家老爸也做過一樣的事，甚至還有更誇張的「我爸把我弟從日本帶回來的咖喱塊當成巧克力吃、還問吃起來為什麼鹹鹹」～日前也有網友在PTT抱怨爸爸把朋友送的韓國面膜當成果醬塗麵包嗑掉……欸，雖然包裝可愛長得也像，但放到嘴裏的東西還是要多注意啦！

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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