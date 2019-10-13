路上最美風景！「婆婆背孫」騎電單車　孫仔吮手指熟睡惹網民回憶

大家小時候有沒有被阿嬤背在背上接送過呢？台灣有位網友就在Facebook分享了一張照片，照片中阿嬤騎著電單車，將小孫子綁在背上，小孫子吸著自己的大拇指，在阿嬤身後睡著了，讓原PO忍不住表示：「一早看到這畫面都要融化了！」

照片中阿嬤騎著電單車，將小孫子綁在背上。（FB@爆廢公社公開版）

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早晨美好的風景啊♥（即睇網民留言▼▼▼）

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網淚憶：懷念小時候被背著的時光…

這畫面也讓不少網友想起自己小時候被阿嬤載的回憶，或許是揹巾+規律的引擎聲總是特別好睡，甚至還有人一代傳一代，自己長大後也這樣揹自己的小孩呢～（即睇網民留言▼▼▼）

靠在阿嬤背上吃手手熟睡的畫面也太療癒啦！現在雙薪家庭多，所以才會有阿嬤揹孫趴趴走的畫面吧～各位被阿嬤帶大的孩子們也要好好孝順老人家喔！

註：其實背小孩騎車，或是在機車上加裝兒童座椅，都屬於違反台灣道路交通安全規定的行為，大家出門還是要注意行車安全啊～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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