內地男為吃狗肉毒殺上百隻寵物犬　「殺太多吃不完」劏好放冷藏庫

現代社會普遍對吃狗肉反感，但一名內地男子為了吃狗肉，竟毒殺別人的狗偷回去吃。日前上海嘉定區接連發生寵物犬失蹤事件，後來公安鎖定一名男子，在其住所發現一個冰庫，約10平方米大，裏面竟放了成堆的狗屍，內臟全被取走。男子承認自己下藥殺害狗隻，沒想到殺了太多，吃不完就放在冷藏庫裏，打算冬天賣給飯店。公安調查後確認男子共盜竊了100多隻狗，涉盜竊正被刑事拘留。

上海男每天凌晨都去落藥殺狗，再搬去電單車運走。（微博影片截圖）

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上海嘉定區婁塘鎮有村民的看門狗接連失蹤，懷疑有人偷狗，報警求助。公安調查該區的閉路電視畫面，發現一名可疑男子，在9月7日凌晨4點左右，在當地燈塔村民居附近，騎電單車在一隻狗面前，鬼鬼祟祟放下一小包東西。兩隻狗聞到氣味撲上去吃，但吃了幾口，其中一隻倒下一動不動。男子其後將狗帶走，全程約花了3分鐘。

以下圖片 可能引起不安：

公安在犯人單位的大型冷藏庫，發現成堆的狗屍，全部被破肚拿出內臟。（微博圖片)

公安翻查該區的大量監控紀錄，找到涉案的王姓男子行蹤。9月17日，公安到王男租住的單位，在裏面發現一個有10平方米大的冷庫，打開放滿一層層的狗屍，大約30多隻，還殘留着行兇留下的血迹，連公安都嚇一跳。公安檢查狗屍，幾乎全部都被劏好，開膛破肚沒有內臟。狗屍多為村民放養的唐狗，還有少量的名種狗，例如貴婦狗。

內地網民點睇：

王男被捕後解釋，自己曾在飯店吃過狗肉，要30元人民幣（約33港元）一斤，想到可以吃街上的流浪狗，就上網買了毒藥，毒殺牠們自己煮來吃。至於冷藏庫裏的狗屍如此多，王男稱沒想過下藥殺多了，吃不完只有放到冷藏庫中，等天冷時賣給飯店。公安調查後發現，王男在多個鎮以下藥方式，盜竊了逾100隻狗，每天都會出去兜一個圈殺3、4隻狗，目前正被刑事拘留。不過，有內地網民質疑，王男明顯是個地下狗肉販，「說自己吃只是找個藉口而已」。

（澎湃新聞）