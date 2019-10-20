台灣產世界最長香蕉串　「千層蕉」逾1.5米近掂地　口感掂唔掂？

台灣中興大學新化林場內一株千層蕉，無限花序一直向下延伸成長，已經超過150公分，因陽光雨水充足，還在繼續生長，林場指出在國外可以長到2、3公尺， 而且其實香蕉不是樹，是一種多年生草本植物，這株種源是農委會農業試驗所邱輝龍博士提供，去年3月份栽種，才一年就長得如此好，除栽培試驗外兼具觀賞及環境教育教學多用途。

新化林場指出，千層蕉（Musa chiliocarpa）就是千指蕉又稱象鼻蕉，原產地在印尼及馬來西亞等東南亞地區。它在開花的時候花序軸會一直向下延伸，有時同一個花序裡，下端的花還在開，但上方已經授粉完成的花朵則已發育成果實，所以常常可以看見花與果實同時存在的畫面，加上千層蕉的花序軸可以長達2到3公尺，甚至會一直長到貼近地面。

中興大學新化林場千層蕉已長到150公分，因有無限花序還在往下延伸成長。（聯合報／吳淑玲攝）

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場長吳佾鴻指出，千層蕉不是指有一千層香蕉，而是開花是層層疊疊的，一般都有1千多朵花以上，如果母株強健生長旺盛，可結1千多個香蕉果實，非常壯觀新奇，常引起遊客駐足觀賞。

至於千層蕉好不好吃呢？吳佾鴻說，實際上口感不是很好，如同野香蕉，酸酸的，還帶著一點苦澀的味道，據觀察連松鼠也不大喜歡吃。在台灣栽培主要是做為觀賞，很少拿來食用。目前栽種的地方還不多，多為私人栽種來當珍奇植物欣賞，很少看見學校或公園等公共空間栽種，引進種植是在校外教學時，讓學生觀察這種造型特殊，號稱為「全世界最長的香蕉果串」植物，希望能引發更多人對新奇植物的興趣。

中興大學新化林場千層蕉，令遊客大開眼界。（聯合報／吳淑玲攝）

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