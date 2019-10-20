【100kg女友】懷孕5個月近況曝光　打針保胎致腰部生腫塊網民心痛

內地網紅情侶「羊羊羊」和「我是小可愛」憑抖音片爆紅，男方是高顏值「小鮮肉」，女友則「幸福肥」體重達100公斤，雖然二人體型有落差，但無阻他們經常在網絡甜蜜放閃。二人今年3月拉埋天窗後，女方在8月宣布懷孕，最近她分享近況時，就自爆因打黃體酮針保胎，導致腰兩邊長出巨大腫塊，加上持續3個月的孕吐，令她苦不堪言，大讚為人母真的非常偉大。

女方更於今年8月宣佈懷孕，最近更與丈夫一同出席好友婚禮。（「6aby-」微博圖片）

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來自山東的網紅情侶「羊羊羊」和「我是小可愛」交往3年後，於今年3月正式結為夫婦，婚後5個月於微博上載女方的超聲波相片宣佈懷孕，2人對於準備當父母亦感到又驚又喜，表示對孩子快將來到人世其實十分感動。

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「我是小可愛」近日拍片上載微博交代最新近況，她坦言懷孕5個多月期間，「真的感覺太漫長了」，她解釋因為孕酮低需要連續2個多月打黃體酮針，導致腰部2邊各長了一巨大腫塊，晚上轉身睡覺亦感到疼痛無比。加上持續3個月的孕肚、感噁心又沒胃口，令她苦不堪言，她續指現時情況已改善不少，而且很快經歷了一半孕期，但一想到自己即將要把孩子生出來，直言不太敢想像畫面，「我真的覺得全天下的媽都太偉大了」。

不少粉絲得悉「小可愛」的懷孕辛酸過程，即留言表示心痛，「懷孕真沒變胖」、「反而瘦了嗎」、「懷孕太辛苦了」、「懷孕就是又痛苦又期待」、「希望小可愛別再不舒服」、「好期待你們的小孩」。

（微博）