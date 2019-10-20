英超球員與蒙眼黃色熊合照　港網民以為「作反」　隻熊仔原來係…

NBA火箭總經理莫利（Daryl Morey）發表支持香港言論引起軒然大波，香港網民對外國體壇倍加關注，昨日網民稱看英超足球比賽直播時，見到一支柱狀物體印有貌似小熊維尼的黃色熊仔圖案，其右眼蒙上彩色波點布，惹來大批香港網民熱議。其後網上瘋傳，有英超球員與這隻單眼小熊開心合照，隨即聯想是「英超表態作反」，認為是聲援香港反修例示威。不過有人求證後，卻發現網民「諗多咗」，該隻黃色小熊原來是兒童慈善團體的吉祥物。

昨日有網民發現英超一場賽事中，驚見蒙眼黃色熊圖案，直指「英超表態造反」，疑似嘲笑中國國家主席習近平以及聲援香港。（網上圖片）

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昨日有不少香港網民表示，收看英超足球比賽直播時，發現有一個黃色小熊圖案相當搶眼，該圖案是貼在草地上的黃色柱體，其右眼蒙上彩色波點布，變成「單眼熊」。而另一張被瘋傳的照片，則見到英格蘭球星史東斯及連格（Jesse Lingard）捧着同一隻黃色小熊開心合照。

照片引起香港網民熱議，不少人指黃色熊仔令人聯想到小熊維尼，而維尼經常被網民用作影射國家主席習近平；而香港早前有網民發起「#Eye4HK」活動，呼籲市民上載手掩右眼的自拍照，以關注警察執法情況，並聲援8月11日在尖沙嘴警署外爆眼受傷的少女。有網民看到照片後即「對號入座」，認為是「英超表態作反」、「一次中晒兩個伏位喎」，又認為照片會令內地網民不高興，「罷睇完NBA之後又要罷睇英超了」、「條眼巾五眼六色咁，一定係顏色革命」。

英格蘭球星史東斯（左）及連格（Jesse Lingard）與單眼的黃色小熊合照，網民一度以為是撐香港示威，但該隻小熊其實是當地慈善機構的吉祥物。（網上圖片）

不過，有網民查證後即澄清，有關相片並非支持香港示威者，其實該隻黃色熊名為Pudsey，是英國廣播公司BBC旗下慈善機構「Children In Need」的吉祥物，該機構早在1980年創立，主力籌款改善英國英國殘疾青年和兒童的生活。而Pudsey的設計用意是它雖然有殘疾，但臉上還是掛着笑容，樂觀積極向上，該慈善機構的理念獲得不少英國人支持。

NBA火箭總經理莫利（Daryl Morey）於10月初在Twitter公開發表支持香港的言論，引起內地球迷大規模抵制，聲言罷看NBA。其後NBA總裁施華（Adam Silver）則開腔，表明尊重言論自由，撐莫利有權表達看法，明言不會解僱他，甚至連處分也不會。