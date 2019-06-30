NBA球星夏登上海騎電動單車遭交警截停　同日微博認錯：接受處罰

在球場上勢不可擋的「大鬍子」夏登竟有被人截停的時候？NBA休斯頓火箭（Houston Rockets）球星夏登（James Harden）昨日與隊友卡比拿（Clint Capela）於上海出席商業活動，一行人駕駛電動單車從酒店前往活動場地時，因違反交通規則遭警員截停，場面被途經網民拍下，引起熱議。夏登同日即於官方微博發文認錯，表示已授權工作人員接受處罰。

NBA球星夏登及卡比拿昨於上海出席活動前，因駕駛電動單車涉嫌違反交通規則遭警員截停。（微博圖片）

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夏登與卡比拿原訂於昨午3時出席在上海曹楊體育館舉行的商業活動，兩人連同數名工作人員於2時許從下榻的靜安香格里拉大酒店出發，駕駛電動單車前往場館。不過當眾人駛至南京西路及銅仁路交界路口時，遭交通警員截停，指他們違反交通規則。

根據內媒報道，「車隊」中有人涉嫌非法載客，亦疑有逆線行駛等違法行為。工作人員事後透露，夏登的電動單車遭扣起，他事後要返回酒店，重新乘車前往活動會場。他到場後表示，雖然雨很大，但騎電動單車的感覺很好，覺得很開心。

夏登駕駛電動單車的情形被一眾粉絲及途經市民拍下。（微博圖片）

夏登被截的小插曲被一眾粉絲及沿途的市民拍下，引起熱議，有人揶揄稱他親身示範了遵守交通規則的重要，「哈登在上海瞎蹬被罰了」，亦有人笑言「只有交警才能攔到他」。

夏登昨晚於官方微博發文，就事件向網民致歉。（微博圖片）

夏登完成活動後立即啟程返回美國，同日晚上他於官方微博發文，就事件向大眾致歉，稱已經委託工作人員接受處罰。帖文又指，「今天的登哥顯然沒成為好典型」，表示再到上海時「必須（遵守）安全第一條」，又稱讚上海的小巷子「實在太美」。

（澎湃新聞、新浪新聞）