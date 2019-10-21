超市膠袋放座椅被Uber司機鬧爆　英男驚見帳單被收逾千元極不滿

外國流行使用Uber代步，不過英國一名男子近日搭Uber時，卻遇上不愉快經歷。當時他去完超級市場後，將膠袋放在座椅上惹來司機不滿及責罵，事後更被收取過千元清潔費，令男子極度不滿，質疑司機為報復給他予一星評價。

英男乘坐Uber之後覺得司機態度不佳，於是向公司投訴司機。（資料圖片）

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肯曲特（Oliver Hancock）上周二（15日）在英國倫敦一個超級市場買完東西後，乘坐Uber到另一處，車程只需要約7分鐘，其間他將3個膠袋戰利品放在座椅上，司機表示不滿及向他大聲怒吼，於是肯曲特就立即將膠袋放到車尾箱，並於落車後在程式中給予司機一星評級。

他之後向Uber投訴司機的不禮貌行為，並獲退回5.1鎊（約52港元）的車資。不過同日稍後時間，他卻收到更新帳單，指已經向他收取105鎊（約1,063港元）的清潔服務費，並附上兩張照片，相中見座椅有兩個沾濕了的水印，或疑似有污漬。

不過英男之後竟然收到過千元的帳單，說要他支付清潔費。（資料圖片）

肯曲特認為自己沒可能要為此負責，並堅持水印並非由他造成，「膠袋接觸到座位的時間連10秒也沒有」，疑似水印或污漬是由其他乘客造成，甚至是司機故意造出來以報復他給予負評及投訴。肯曲特不滿Uber只靠兩張照片就偏幫司機，乘客卻沒有機會反駁。

肯曲特批評Uber系統存在很大漏洞，容易被司機濫用，他認同車輛是司機的生財工具，如果他真的弄污了別人的車，絕對樂意賠償損失。

Uber就此表示車輛是司機工作的地方，如果受到損毀或是被搞亂，將可能無法工作，如果一個司機申報清潔費就需要提供車程的詳細資料、乘客資料及事故詳情，同時亦需要提交照片及合資格的清潔收據，讓他們可以進行調查。現時Uber已經向乘客退款，如果發現詐騙行為將會採取適當的行動。

（Metro）