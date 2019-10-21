一家四口變八口　暖心爸不忍拆散兄弟姊妹　一口氣領養4孤兒

肩負照顧孩子一生的責任絕對不容易，領養沒有血緣關係的小孩更需要無私的愛。美國一對育有兩名女兒的暖心夫婦，7年前接到來自兒童保護中心的電話後，便下定決心一口氣領養4名本身是兄弟姊妹的小孩，四口之家頓時變成熱鬧的八口之家。

美國一對育有兩名女兒的暖心夫婦，一口氣領養4名本身是兄弟姊妹的小孩。（fb「Keith Howard」圖片）

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居於美國奧克拉荷馬洲（Oklahoma）的霍華德（Keith Howard）與妻子Stacey育有兩名女兒Tatum和Savannah，一家4口原本過着平凡的生活。直至2012年8月，本身是緊急寄養庇護中心執行長的霍華德接到來自兒童保護中心的電話，指有4兄妹正在等候被領養，然而暫未找到人照顧，希望霍華德可暫時照顧他們一個周末。

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那天晚上，霍華德便接了Koby和他的3個妹妹Kylie、Bailey及Emmy回到照顧中心。照顧4兄妹的過程中，霍華德一直為他們擔心，因他深知寄養中心的孩子經常會被迫與兄弟姊妹分開，被領養或安置到不同家庭，很可能以後也不能再見，「孩子們已經失去父母，兄弟姊妹變成他們人生中陪伴自己最長的人，要是令他們再次面對分離，對他們而言無非是二次傷害」。

霍華德希望鼓勵正考慮領養孩子的市民，為有需要的孩子提供安全的住處和充滿愛的家庭。（fb「Keith Howard」圖片）

與妻子詳細考慮後，霍華德決定正式領養4兄妹，以免他們承受骨肉分離之苦，原本溫馨的一家四口，從此變成熱鬧的8人大家庭。他說，兩夫婦只希望6名孩子都能好好成長，「發展成他們自己的獨特個性，展現出各自的潛能」。其妻子Stacey也直言，「與孩子們一起生活7年後，我們現在已經無法想像沒有他們的生活。他們為家庭帶來祝福，令我們家充滿了愛和喜悅」。

霍華德的故事同打動了其他領養父母及願意提供援手的機構，他任職的緊急寄養庇護中心已募得400萬美元（約3137萬港元），日後將為願意一次領養「來自同家族手足」的家庭建造房屋，以方便照顧及確保生活質素。

霍華德又鼓勵正考慮領養孩子的市民「想做就去做」，說：「每日都有孩子生活在艱難的處境中，我們需要心地善良又有能力的市民，為這些孩子提供安全的住處和充滿愛的家庭。」

（綜合）