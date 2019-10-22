慶祝日本德仁天皇即位　造幣局推紀念幣500萬枚　網民大曬戰利品

日本德仁天皇今日（10月22日）於東京皇居舉行「即位禮正殿之儀」，正式宣告即位。日本造幣局推出「天皇即位紀念五百円硬幣」，全國限量500萬枚，可以直接用500日圓（約36港元）兌換，並於上周五（18日）開始於當地各大銀行分行讓民眾排隊換購。不少日本網民紛紛於Twitter上載戰利品相片，表示感到超興奮。

日本德仁天皇今（22日）舉行即位大典「即位禮正殿之儀」，造幣局為慶祝歷史一刻，推出限量500萬500日圓枚紀念硬幣。（Twitter圖片）

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今次造幣局推出的紀念幣全名為「天皇陛下御即位記念五百円バイカラー・クラッド貨幣」。「バイカラー・クラッド」指的是防偽技術「Bicolor Clad」，硬幣以雙色設計為主，即中間圖案位置為銀色，其他位置則為金色；而幣芯會加設一層金屬，整個硬幣有三層構造。另外，硬幣邊加上「異形傾斜鋸齒」的防偽技術，這項新技術亦將於2021年推出日圓新鈔、硬幣時使用。

硬幣正面圖案是日本天皇御用座位「高御座」，是即位儀式時的重要道具，也是皇室的重要象徵。背面圖案則是皇室家徽「十六瓣八重表菊紋」，以及象徵德仁天皇的「梓木」與雅子皇后的玫瑰。

紀念幣限量全國發行500萬枚，其中三萬枚以套裝發售，另外497萬枚則於各大銀行分行兌換，包括三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、りそな銀行、東京スター銀行、郵局的ゆうちょ銀行等。

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不少日本網民成功兌換後紛紛於Twitter分享「戰利品」，部分網民更分享以往其他天皇即位時所推出的紀念幣，表示可以見證2代天皇繼承實在很感動。

（Twitter）