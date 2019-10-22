日本德仁天皇即位出現吉兆　突停雨兼現彩虹　連富士山都有奇景？

日本德仁天皇於今日（22日），在東京的皇宮松之間舉行「即位禮正殿之儀」，正式宣告登基。天皇在宣告中表示，立誓與國民同行，祈願國民幸福與世界和平。不少網民於Twitter上載相片，分別表示於東京不同地方發現儀式舉行前後，天氣突然由陰轉晴，更罕見地出現彩虹。他們紛紛表示神奇，稱上天亦為德仁天皇送上祝賀。

有網民於儀式前半小時發現原來正在下雨的天氣，突然停雨兼轉晴，之後更有不少網民亦先後留意到天空神奇地出現彩虹。（Twitter圖片）

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「即位禮正殿之儀」在日本時間22日下午1時正式舉行，德仁天皇身穿當地古代傳統裝束「黃櫨染御袍」，站上「高御座」，在日本內外超過2000多名來賓見證下宣告即位。而雅子皇后就穿上另一傳統服飾束「十二單」，站於「高御座」旁邊的「御帳台」中。

日本首相安倍晉三其後向德仁宣讀「壽詞」（賀辭），並3次高舉雙手及高呼3聲萬歲。而在宮外的儀仗隊隨即打響21枚禮砲，最後高御座與御帳台閉幕，天皇與皇后先後離場，結束整個儀式。

亦有身處富士山附近的網民稱，本來被密雲遮擋的山頂竟突然現於眼前，更發現山頂終於有今年的初雪出現。（Twitter圖片）

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德仁天皇於今日（22日）下午時份舉行即位大典↓↓

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因為當日臨時被立為國定假期日，大批民眾亦在國內不同地方收看電視直播，甚至到宮外圍觀支持，有網民於儀式前半小時發現原來正在下雨的天氣，突然停雨兼轉晴，之後更有不少網民亦先後留意到天空神奇地出現彩虹。他們指是天皇即位的吉兆，應是上天對德仁的祝賀。

亦有身處富士山附近的網民稱，本來被密雲遮擋的山頂竟突然現於眼前，更發現山頂終於有今年的初雪出現，他們笑言多得天皇才能見到富士山全貌，「天皇萬歲」、「難得一見的風景也看到了，很感動」、「天皇為日本帶來好運了」。

（Twitter）