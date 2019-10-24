南韓一名黑客在暗黑網（dark web）管理相信是全球最大兒童色情網站，並用虛擬貨幣販賣兒童色情影片，但天網恢恢，美國執法部門早已盯上，調查人員發現未被隱藏的一個IP位址，然後順藤摸瓜將其拘捕。

接收至少420個比特幣​

美國司法部前年與多國執法部門合作，瓦解一個號稱是全球最大的已知地下兒童色情網，拘捕了23歲韓籍黑客孫鍾宇（Jong Woo Son，音譯），以及陸續起訴300多名涉案網站的會員；近日當局公佈案件更多細節，包括九項控罪起訴書顯示，孫鍾宇自2015年六月起管理名為「Welcome to Video」的兒童色情網站，網站免費登記，會員每次下載兒童色情短片必須以比特幣（Bitcoin）進行交易，而會員需要透過介紹朋友或上載兒童色情短片來「儲分」；網站設於暗黑網內，會員要下載如匿名瀏覽軟件「洋蔥路由」（Tor）等來登錄，以便隱藏從電子設備連接至互聯網的IP地址，增加執法部門搜證困難。

截止去年3月，網站累積了300多名來自美國、英國、韓國、德國、沙特阿拉伯和澳洲等地的會員，短片被下載的次數多達一百萬次，網站管理人曾與會員進行7,300宗交易，接收至少420個比特幣，交易金額達37萬美元（約290萬港元）。

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美國和韓國執法部門2018年聯手瓦解設於孫鍾宇睡房的「網絡基地」， 檢獲八兆位元組（TB）的兒童色情短片並取走伺服器。孫鍾宇被韓國當局拘柙，面臨起訴。

案件曝光後，網站被連根拔起，全球各地的會員同樣面臨起訴，其中一人是美國前國土安全部調查員格拉特科夫斯基（Richard Gratkowski），他早前在德州承認企圖觀看接收的兒童色情內容被判處入獄70個月，出獄後還須接受10年監管，以及賠償3.5萬美元（約27.4萬港元）。

另外，有關的聯合行動同時於美國、西班牙和英國等地救出23名未成年兒童，相信他們長期遭受網站會員虐待，而受害人最細的只有6歲。