6歲妹美顏自拍照引哄動　媽PO零修圖照「打回原形」：女兒的照騙

美顏手機程式大受女生歡迎，連6歲小妹妹都沉迷起來！台灣一名媽媽在facebook群組「爆廢公社」，分享女兒的美顏自拍照，最後則不忘放出「打回原形」的照片，不過無論是照騙或真實樣子，網民都大讚「很可愛啊！」，亦指連最後一張零修圖的真實照也漂亮，笑稱「怎麼沒人喊岳母？」。

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從媽媽上載的照片可見，小妹妹五官精緻，雙眼在美顏程式下，像戴着美瞳隱影眼鏡般電力爆棚，加上紅紅小嘴，並純熟的自拍技巧，完全是網紅級的美女照。

不過媽媽同時「倒米」地放一張真實模樣的照片，「女兒的照騙，最後一張打回原形！」，結果還是引起哄動，即使沒有美顏相機的妝感，天氣麗質的臉蛋一樣可愛，更加甜美脫俗。媽媽在帖文補充指，女兒沒有帶美瞳隱形眼鏡，只是相機應用程式的功能，「所以才說是照騙」。

即使沒有美顏相機的妝感，天氣麗質的臉蛋一樣可愛。（fb「爆廢公社」圖片）

帖文一出引起哄動，直言是「騙我生女兒系列」，網民都笑稱要排隊做女婿，「媽，妹妹，哥哥會等你長大啊」，亦有同是媽媽的網民貼出兒子照片，「跟我兒子撞衫，可以交朋友了」、「姊弟戀接受到嗎？」。