娘炮、綠茶婊、醜矮子！8名YouTubers揭傷痕　聯手台教育部反欺凌

校園欺凌一宗都嫌多，但要如何制止卻是大學問，台灣就採取一個較「貼地」的做法。10月是國際反欺凌月（National Bullying Prevention Month），台灣教育部上載了8張繡上「花名」的校服照片，這8名曾受欺凌的人，現在都是YouTubers或影視名人，邀請網民猜出他們的身份，上載數天已收獲逾萬次分享。教育部認為和知名網紅的合作，可以拋磚引玉吸引年輕人關注欺凌議題，網民亦悉數認出8人，手法連總統蔡英文都點讚。

台教育部上載8張校服照，屬於8名曾被欺凌的網紅，吸引年輕人關注欺凌問題。（「教育部」fb專頁圖片）

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處理校園欺凌時，許多人的做法都流於說教，年輕人未必會聽入耳。台灣教育部周一時在facebook發了一個別出心裁的帖文，「8件制服，8個綽號，8位曾經遭受霸凌的受害者，制服上的每一筆畫，都是一道傷口，每一個污名化的綽號，背後都是一個受傷的靈魂」。

從照片所見，8件校服繡上了「娘炮」、「歐羅肥」、「自以為混血的」、「醜矮子」、「那個沒屌的」、「高額頭」、「綠茶婊」、「太平洋」，全是人身攻擊的形容詞，照片說明提供線索，讓網民猜出持有者。教育部稱8件校服的主人都是網紅，但沒有因為被欺凌而限制了未來，帖文下方寫上「你的標籤我的驕傲」。這8名網紅之後會親身分享過去被欺凌的經歷，並上載於個人頻道。

8件校服及提示：

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結果網民很快猜出了校服的主人，例如美食網紅千千過去則因泰國血統遭同學調侃「自以為混血」，而「太平洋」的格子樣式制服，網友猜測應是女網紅白癡公主等。雖然港人未必熟悉這些名字，但其手法卻成功走入年輕人的圈子。

台灣教育部公布8名網紅真身↓↓

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連台灣教育部官員都穿上校服反欺凌。(教育部影片截圖）

教育部主任秘書朱楠賢接受台媒訪問時稱，這次活動是找了知名網紅合作，希望吸引年輕人關注，提醒欺凌者「別輕易繡上那些難以拆下的玩笑」，也希望被欺凌的人找到出口，讓更多人陪伴他們走出傷痛。

帖文至今已有逾3萬個讚好，許多人大讚教育部用心宣導，更令到很多當年發現欺凌事件的「旁觀者」自省。有人提到其實欺凌事件上報至老師時，很多時會被攔住，上不了教育局，教育部馬上回覆，稱遇到欺凌時可以直接向縣市反霸凌投訴專線或教育部防制校園霸凌專線投訴，不怕校方冷處理。

（綜合）