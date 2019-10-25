殺人女疑犯靚到變網紅　22萬狂迷讚清純撐無辜　終獲改控罪免死

新加坡女子蕭玉珍（Siow Yu Zhen，音譯）捲入一宗毆鬥致命案件，她案中唯一被控謀殺罪的女疑犯，但其出眾外表惹人憐愛，意外在當地成為「網紅」，更有人透過社交網為她「申冤」；狂迷「美夢」日前終成真，檢察官將原本控告蕭玉珍的謀殺罪改為襲擊罪，蕭玉珍得悉避過死刑，忍不住在庭上激動落淚。

22歲的蕭玉珍英文名叫Natalie，她涉嫌於今年７月２日清晨，與另外６名男子在烏節路豪傑大廈（Orchard Towers）地下一間夜店，毆打31歲男子戈比達斯（Satheesh Noel Gobidass）；當地報道稱，事發時戈比達斯上前與其中一人交談，但隨即遭到眾人拳打腳踢至倒地，送院一小時後傷重不治，事發大廈入口則遺下斑斑血跡，以及大量染滿鮮血的紙巾；警方其後拘捕６男１女，當中包括蕭玉珍，各人均被控以謀殺罪，根據當地法律，謀殺罪最高的可被判處死刑。

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「拜託判她緩刑就好」

案發時的閉路電視片段在網上瘋傳，同時蕭玉珍的美貌引起網民熱議，火速吸引了超過22萬粉絲並替她設立粉絲俱樂部，表明支持和希望她可無罪獲釋，不少留言呼籲當局「釋放蕭玉珍，還她自由，為她伸張正義，她是無辜且清純和迷人」、「她只是個無辜的旁觀者！支持蕭玉珍」、「+1+1支持玉珍！拜託判她緩刑就好」。

案件上周五開庭審理，控方認為蕭玉珍與另外３名男疑犯只曾對死者拳打腳踢，因此將控罪由謀殺改為襲擊罪，換言之４人皆可免被判死。蕭玉珍的代表律師稱，在獲悉改控罪後，蕭玉珍喜極而泣，並隨即以1.5萬新加坡元（約8.6萬港元）保釋，周五（25日）會再出庭應訊。至於案中其餘３名被告，控罪則仍然是謀殺，而警方還在調查第８名疑犯是否與案件有關。