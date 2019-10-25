【乳癌】乳房生10cm腫瘤　台婦難啟齒延誤治療　撐至潰爛流血送院

66歲胡姓婦人半年前發現右側乳房有硬塊，但一直不好意思和家人說，也不敢就醫，日前夜裡她的右乳不斷出血且無法止血，緊急由救護車送醫急診，當時婦人摀著右胸，醫護人員打開沾滿血漬的衣物時，發現她的右側乳房被10公分大的腫瘤佔據，且組織已潰爛，汨汨滲血並發出異味，陪同就醫的女兒也當場愣住。

苗栗市大千綜合醫院外科醫師劉信誠指出，婦人住院後，院方幫她切除右側腫瘤，並配合化療及放射線治療，努力對抗病魔。相較之下，另一名46歲張姓女子，在乳房攝影時就發現異常鈣化點，經切片診斷為原位癌，病患很快地接受醫師建議切除乳房並進行前哨淋巴結切片手術，再進行乳房重建，不到一周就回到工作崗位，僅需口服抗賀爾蒙藥預防復發，因提早發現提早治療，身旁的人也不知道她是乳癌癌友。

香港女性癌症病人中，最多人患上的就是乳癌，比例超過四分一。（Getty Images／視覺中國）

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劉信誠表示，治療乳癌目前有許多方式，包括手術、放射線治療、化療、標靶治療、賀爾蒙治療等，都是很有成效的方法；根據衛福部國民健康署統計，乳癌平均5年存活率為85%，遠較其他癌症存活率高，但僅約4成乳癌篩檢率，許多人發現罹患乳癌時，都已非早期癌，使整體存活率較其他國家來得低。

劉信誠呼籲，女性朋友勿因為害怕而不敢接受檢查與治療，40歲以上有家族病史的女性，應2年進行一次乳房攝影篩檢，停經後的婦女如發現乳房硬塊，務必請一般外科醫師檢查、評估，才能早期發現，及早治療，不被乳癌影響健康與自信。

四種常見乳房問題簡介（按圖了解）：

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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