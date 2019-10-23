【健康百科】用含矽洗頭水可阻塞毛孔變禿頭？皮膚科醫生咁樣講…

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「矽會阻塞毛囊導致禿頭！」許多人會相信傳言，特別買無矽的洗髮精。但皮膚科醫生否認此說法。

洗髮精添加矽，是因為洗完頭後，頭髮上毛麟片的油脂被洗掉而「打開」，加上毛髮彼此摩擦，而帶有靜電，會感覺比較粗糙。在台灣食藥署發行的安全週報便提及，矽只是附著在頭髮上形成保護膜，讓頭髮變柔順。

使用含矽洗頭水引致禿頭純屬謠言。（Upslash@lamarqfoto）

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但有網路傳言使用含矽的洗髮精會阻塞毛孔，長久下來會讓毛囊萎縮、掉髮禿頭。對此，開業皮膚科醫生朱思穎表示，使用無矽的洗髮精可讓「毛孔打開」，使用生髮水會比較好吸收，但不表示使用含矽洗髮精會導致禿頭。

朱思穎也表示，使用無矽的洗髮精確實比較不會阻塞毛囊，但幾乎沒有人是使用含矽的洗髮精而造成毛囊炎。她表示毛囊炎就像長在頭上的痘痘，會出現癢、痛的症狀，但毛囊堵塞的原因很多，包括皮脂腺性分泌旺盛、常戴安全帽以及環境本身潮濕悶熱等等，都容易導致毛囊炎。

朱思穎提到，毛囊炎的患者可能會覺得頭皮出油而想要一直洗頭，但這樣可能導致頭皮持續處在潮濕發炎的狀態。她提醒，洗頭一天不要超過一次，並盡量使用溫水，而不要用過熱的水洗頭。另外隨時把汗擦乾、保持通風，並且維持良好作息，將有助於改善毛囊炎。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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